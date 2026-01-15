雷嘉汭蕁麻疹困擾10年 一熬夜就發作「腫到像家暴」

【緯來新聞網】雷嘉汭今（15日）出席保養品記者會，她近來作品多產，除了在Disney+韓劇《十二使者》中與馬東石、徐仁國合作，也在電影《我的驅魔男神》擔綱演出。25歲的她，從國中就有蕁麻疹困擾，嚴重時甚至臉會腫到像家暴一樣，而且一過晚上12點症狀就更明顯，幽默喊：「我就像是被打回原形的灰姑娘。」

雷嘉汭出席保養品活動。（圖／許方正攝）

雷嘉汭表示，從國中開始就有蕁麻疹問題，時間長達10年，發作時眼睛、脖子都會腫起來，「發作的時候眼睛會腫起來，身上還會出現一塊一塊的紅斑，有時候只能靠吃藥控制，看起來可能比被家暴還嚴重，連遮瑕膏都蓋不住。」她平時都靠吃藥控制，最嚴重的時候，她天天都要吞2顆藥搭配冰敷才能上工，但有一次去韓國拍戲，就連遮瑕膏都蓋不住，「那時候我臉腫到大家以為我吃壞肚子，甚至有人以為我被家暴。」

雷嘉汭過去深受蕁麻疹困擾。（圖／許方正攝）

她過去也曾求助中醫，希望靠中藥調養改善症狀，但中醫告訴她可能是心病引起，「我的心病就是太在意別人眼光，容易別人一句話就不開心，希望完美呈現給別人看，對我來說就是一大壓力。」



她近期在台東跟曾敬驊拍攝新片《樹人》，跨年時只有簡單跟媽媽通電話送上祝福，「新年快樂，希望妳今年更愛我一點。」今年農曆年她本來打算要請假兩週，帶媽媽去摩洛哥度假，不過計劃能不能成行還不知道，她笑喊：「現在假單被駁回了。」

