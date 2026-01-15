雷嘉汭蕁麻疹發作「臉腫到像被家暴」 竟是心病作祟

雷嘉汭今（15日）出席保養品記者會。（圖／Dr.SANTE韓國善對台灣總代理_承詠生技提供）

雷嘉汭今（15日）出席保養品記者會，她自國中起就深受蕁麻疹困擾，發作時嚴重到臉腫得像被「家暴」，更幽默自嘲過了午夜12點症狀就加劇，「我就像是被打回原形的灰姑娘。」

雷嘉汭透露，蕁麻疹發作時眼睛、脖子會紅腫並出現紅斑，最嚴重時每天要吞兩顆藥搭配冰敷才能開工。她回憶有次去韓國拍戲，臉腫到連遮瑕膏都蓋不住，旁人甚至誤以為她吃壞肚子或慘遭家暴。為了根治困擾，她曾求助中醫調養，卻被醫師點破可能是「心病」引起，她坦言自己個性追求完美、太在意他人眼光，容易因別人的一句話而不開心，自我要求而造成壓力。

廣告 廣告

近期她正與曾敬驊在台東拍攝新作《樹人》，忙到跨年也僅能與媽媽通電話。原本計畫農曆年要請假兩週帶媽媽去摩洛哥度假，但她苦笑透露，目前「假單已被駁回」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

啦啦隊女神驚爆「愛車被裝定位器」 偷藏車底恐被跟蹤1年

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史