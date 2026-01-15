雷嘉汭尋麻疹纏身10年 「嚴重腫脹」被誤會遭家暴

雷嘉汭15日以品牌好友身分，出席保養品活動，罹患尋麻疹長達10年的她，嚴重時身上會出現一塊塊紅斑，眼睛發腫到被人誤會遭家暴。

雷嘉汭出席品牌活動（圖／Dr.SANTE韓國善對台灣總代理_承詠生技提供）

事實上，雷嘉汭因為拍戲時長日夜顛倒，肌膚難免容易過敏泛紅，選擇保養品時，自然會特別注意是否為天然成分。她的尋麻疹超過10年未癒，目前僅能吃藥控制，發作時連遮瑕膏都蓋不住，症狀在半夜12點過後尤其嚴重，只能避免熬夜，苦笑稱自己是灰姑娘，時間一到便被打回原形。

雷嘉汭也許下2026新願望，期望今年充滿能量、維持最佳狀態，也堅信好膚質才能為自己每天帶來好心情。提到電影工作，她也透露，奇幻動作喜劇片《叫我驅魔男神》在新年賀歲即將上映，新的影集《那些你不知道的我》同樣即將上映。因為角色需求，雷嘉汭最近正努力練習練琴，為全新作品做準備，敬請大家支持和期待。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

