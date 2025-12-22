雷嘉汭變寶萊塢公主秀「千手觀音」 正濱漁港65人歡樂開跳

《叫我驅魔男神》華麗歌舞場面出動65人開跳。（光盛影業提供）

首部台印聯合打造的奇幻動作喜劇片《叫我驅魔男神》，由林哲熹與雷嘉汭組成CP，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷主演，電影22日公布主題曲〈恁阿公勒〉，歌名幽默直白，MV中林哲熹拿著台灣平民小吃透抽串燒搞笑開跳，而一身寶萊塢公主服的雷嘉汭展現婀娜舞姿，還秀出「千手觀音」舞。

片中65人歡樂開跳的豪華場面，選在基隆正濱漁港取景拍攝，導演陳玫君認為這裡擁有台灣獨有的漁港市集氣氛，加上彩色街屋的繽紛視覺，能完美對應主角在漁港賣透抽的日常，也讓台味十足的生活場景，自然銜接寶萊塢風格的華麗歌舞。

雷嘉汭一身寶萊塢公主服展現婀娜舞姿。（光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》主題曲〈恁阿公勒〉一上線，洗腦旋律火速受到網友熱議，陳玫君笑稱最初的音樂想像就是「台灣布袋戲＋美國衝浪搖滾＋台客嘻哈＋寶萊塢」，因此在音樂指導建議下，力邀風格幽默、節奏感強烈的創作者余昊益Howie操刀製作。

〈恁阿公勒〉反覆出現的洗腦歌詞「恁阿公勒」，讓人一聽就忘不了。創作歌手余昊益Howie笑說，「恁阿公勒」來自台灣人共同的生活記憶——阿公、阿嬤介於熟悉與挑釁之間的語感，，既幽默又帶點叛逆，完美呼應電影中「阿公傳承」的電影主題，也成為全曲最讓人過耳不忘的關鍵，讓導演陳玫君聽完後大讚「熱血又貼切」。

演員吳震亞展現靈活舞技效果十足。（光盛影業提供）

在〈恁阿公勒〉MV中，林哲熹手拿透抽串燒搞笑開場，雷嘉汭一身寶萊塢公主服展現婀娜舞姿，來自印度的阿建巴吉瓦、江譚佳彥直接搬出道地寶萊塢舞步令人驚豔，就連張懷秋、高捷、吳震亞也都跟著跳起「恁阿公舞」，氣氛超級歡樂。

