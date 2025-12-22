雷嘉汭變身「千手觀音」！林哲熹大跳「恁阿公舞」 正濱漁港秒變寶萊塢

雷嘉汭在《叫我驅魔男神》中化身寶萊塢的「千手觀音」。光盛影業提供

《叫我驅魔男神》釋出電影主題曲〈恁阿公勒〉MV，洗腦旋律與直白歌名瞬間引爆話題。林哲熹在片中飾演賣透抽的魯蛇，MV裡他搞笑拿著透抽串燒開跳，雷嘉汭則換上華麗的寶萊塢公主裝幻化為「千手觀音」，加上高捷、張懷秋、游安順等黃金陣容，共計65人在基隆正濱漁港大跳「恁阿公舞」，歡樂程度被網友封為「2026年尾牙神曲」。

漁港變身大型寶萊塢！林哲熹自嘲肢體硬

導演陳玫君特別選在基隆正濱漁港取景，利用彩色街屋的繽紛視覺，以男主角湯仔在漁港賣透抽的在地生活感，與華麗的寶萊塢風格銜接。林哲熹雖然自嘲肢體很ㄍ一ㄥ，但在拍攝現場卻狂加小細節，展現「魯蛇男神」的自帶律動。而印度演員阿建巴吉瓦更像是體內內建開關，音樂一響就自動進入跳舞模式。雷嘉汭則展現舞蹈天賦，呈現少女感十足的表現力，讓這段台印跨界合作火花四射。

跨年無厘頭荒謬奇幻喜劇《叫我驅魔男神》主題曲〈恁阿公勒〉超洗腦！林哲熹、雷嘉汭率65人在基隆正濱漁港歡樂開跳。光盛影業提供

「恁阿公勒」洗腦歌詞藏洋蔥！揉合布袋戲與寶萊塢節奏

主題曲〈恁阿公勒〉由音樂創作者余昊益Howie操刀，曲風融合了台灣布袋戲、美國衝浪搖滾、台客嘻哈與印度傳統打擊樂。Howie透露，歌詞靈感來自台灣人最親切的生活記憶，阿公、阿嬤掛在嘴邊的口頭禪「恁阿公勒」既帶點叛逆幽默，也深刻呼應電影中關於「阿公傳承」的主軸。舞蹈動作也設計得極其簡單好記，端盤子、甩頭、跺腳與抖肩，強調全民都能輕易跟上，就是要讓觀眾看完電影能自然跟著動起來。

連張懷秋、高捷也都跟著跳起「恁阿公舞」，氣氛超級歡樂。光盛影業提供

魯蛇遇上膽小鬼！林哲熹雷嘉汭對抗魔王阿修羅

電影講述賣透抽魯蛇湯仔（林哲熹飾）整天直播賣法器，意外遇上來自印度、膽小怕鬼的桑傑（阿建巴吉瓦飾），這對最廢組合被迫踏上驅魔之路。他們不僅要對抗由張懷秋飾演、被惡神阿修羅附身的黑幫接班人，還得重拾阿公留下的秘法。故事集結了跨國情誼、搞笑驅魔與感人的祖孫牽絆，絕對是跨年期間陪伴全台觀眾歡樂迎接新年的唯一選擇。《叫我驅魔男神》將在12月31日上映。

林哲熹在《叫我驅魔男神》中飾演魯蛇湯仔。光盛影業提供



