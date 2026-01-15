雷嘉汭過了12點就變身！蕁麻疹發作「眼、脖子腫一大圈」嚇人

雷嘉汭蕁麻疹發作時，「眼、脖子腫一大圈」嚇人。（林奕如攝）

雷嘉汭15日出席保養品記者會，她從國中開始就有蕁麻疹困擾，吃貝類會過敏，進入演藝圈後，壓力大加上作息不正常，嚴重的話過了半夜12點就會「發作」，眼睛、脖子腫一圈，看起來比家暴更嚴重，幽默打趣：「我是灰姑娘，過了12點會變身打回原型。」

有一次到韓國拍戲，就連化妝遮瑕也無法蓋住，嚴重到周遭的人問：「怎麼了。」因此只要一點癢就吃藥，擔心吃太多有抗藥性，有一陣子她吃中藥調養，醫生建議先治心病，「我的心病就是太在意別人眼光，容易別人一句話就不開心，希望完美呈現給別人看，對我來說就是一大壓力。」

她最近和曾敬驊合作，在山林拍攝奇幻愛情電影《樹人》，跨年也在山上度過，晚上9點收工只能回住宿，無法跟朋友有約，打視訊給媽媽送祝福，「新年快樂，希望妳今年更愛我一點。」農曆新年將至，她從開始工作那一年，給長輩的每年紅包愈來愈大，之前用「數字麻將」給長輩抽獎，笑說幸好媽媽沒有抽到上限9萬，今年則準備「黏黏樂」，看黏多少就中獎多少。

