雷嘉汭頑疾纏身「比被家暴還嚴重」 半夜腫臉：12點變身打回原形

雷嘉汭今（1╱15）以品牌好友身分出席韓國醫美保養品「Dr.SANTE 善對」新品上市記者會，她自爆對貝類、生蠔、蛤蜊、灰塵過敏，10年來備受蕁麻疹困擾，形容發作起來的慘狀「比被家暴還嚴重」，而且時間點常在半夜，有如灰姑娘般，讓她苦笑說：「12點我會變身，只是打回原形。」

從國中就開始過敏，雷嘉汭無奈表示出道後更嚴重，「我最嚴重是眼睛會腫起來，會一塊一塊的，其實我覺得這個有時候可能是用到不對的保養品、有時候是壓力大，我之前有一陣子嚴重到每天要吃抗組織胺才能壓下來」。她還以「很可怕」形容症狀，「用遮瑕都遮不住，因為是浮腫的狀態」。

壓力加上免疫系統失調，讓雷嘉汭常在半夜發作，「尤其是我都是在過12點之後就會很明顯一塊一塊，所以半夜12點後我有一點點的癢我就會吃藥了」。之前有在韓國拍戲拍得比較晚，她整個腫起來了，嚇到大家頻問她怎麼了，還好目前只有1次是在拍戲時發作，「我快速冰敷，1次吞2顆藥，因為我發現1顆藥壓不下來，就只能遮盡量遮」。

雖靠吃藥緩解症狀，但醫生也擔心雷嘉汭吃太多會有抗藥性，她透露之前也吃了2年中藥，「但是有一部分的人說蕁麻疹是心理疾病的問題，它是壓力、各式各樣的環境因素都會影響，所以可能要治心病」。她坦言以前太在意別人的眼光，「我很容易因為別人的1句話就不開心，我希望我可以以最完美、最好的展現給別人看，這其實對我來說就是很大的壓力」。

最近雷嘉汭和曾敬驊在山林合拍奇幻愛情電影《樹人》，跨年也在山上度過， 「我們剛好在晚上9點多收工，所以我在房間裡面跟助理簡單跨（年），還來不及倒數，因為我住的地方離拍攝地車程有1個小時，我收工回去洗澡出來就很趕」。

喜歡熱鬧的雷嘉汭過了一個孤單的跨年夜，她只好期待農曆年回家陪爸媽打麻將、看電視、走春、拜拜，從開始工作就會包紅包給媽媽，笑說今年預計紅包金額要「創新高」，去年她用「數字麻將」讓媽媽抽，「抽多少我就包多少，還好她沒有抽到9萬」。今年她打算玩「黏黏樂」，看長輩黏多少她就包多少。

回顧去年成績單，雷嘉汭拍了2部電影，1部影集，目前進入新影集的前置作業，但她卻說：「我其實有點希望我今年可以慢下來，因為去年大部分時間都不在台灣，陪家人陪的有點少，去年有點太緊了，我覺得可能在接受一個新的角色跟放下一個角色的時間差沒有抓的很好，其實對自己也是一個傷害。」

雷嘉汭透露很想放2周長假，帶媽媽等家人到摩洛哥走走，但無奈表示：「有請假，目前被駁回，媽媽可以的時間，但劇組好像不太願意，因為有點趕。」不過4、5天的假還是被允許的。

