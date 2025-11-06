雷嘉汭《叫我驅魔男神》挑戰吊鋼絲 林哲熹看了好羨慕

《叫我驅魔男神》無神力麻瓜雷嘉汭戀上驅魔直播主林哲熹。（圖／光盛影業）

《叫我驅魔男神》今（6日）公布愛情篇花絮，林哲熹與雷嘉汭組驅魔情侶檔「嚕湯CP」，林哲熹時常在片場即興加戲，逗笑雷嘉汭，兩個人只要對到眼就有化學反應，根本不需要導演Cue。

林哲熹、雷嘉汭默契滿點，片中雷嘉汭飾演的阿嚕米，是林哲熹飾演的魯蛇湯仔的最大靠山，林哲熹說：「片中阿嚕米會支持你做的所有事情！」對於片中阿嚕米無條件對魯蛇湯仔為愛付出的角色特質，雷嘉汭感性表示：「她最在意的是湯仔的角色，湯仔的愛、湯仔的執著，相信他可以做到，這是他們比較特別的地方。」

兩人過去曾合作過MV，林哲熹笑說：「像是遇到一個以前認識的老朋友隔了幾年又再重新遇到！那時候她的年紀還很小，這次再合作蠻有趣，感覺得到她有很多的改變，有種看一個人成長歷程的感覺！」拍攝前他們一起參與動作訓練及舞蹈課程，收工後就約去咖啡店聊天，雷嘉汭笑說：「跟第一次碰到的他不太一樣，這次就發現他是很幽默的一個人，他很好笑他也很熱情！」林哲熹也直呼這次認識到對方反差的一面，「覺得她和外表的感覺蠻反差的，喜歡的興趣都是很挑戰極限像騎車、潛水，很有趣。」

談到《叫我驅魔男神》印象最深刻的事，林哲熹、雷嘉汭不約而同提到一場驚險的吊鋼絲動作戲。雷嘉汭形容吊鋼絲演出「超刺激」，而林哲熹在一旁看得非常羨慕，直呼：「我也好想嘗試那些動作呀！」拍攝過程中也鬧出不少趣事，雷嘉汭在片中時常要手持穩定器直播，幫助魯蛇湯仔捕捉畫面，有一次穩定器意外不太聽話，她笑說：「穩定器會自己繞來繞去，我是真的忍不住笑場，但是哲熹很厲害，用演技接住化解了。」林哲熹則對另一場有魔物飛來飛去感到好笑，「我們在排的時候因為太荒謬都會忍不住笑場。」《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。

