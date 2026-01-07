雷嘉汭《驅魔》曝舞林高手身分

雷嘉汭挑戰演出台印合作電影《叫我驅魔男神》，希望未來有機會打進印度市場。（杜宜諳攝）

雷嘉汭主演首部台印合作新片《叫我驅魔男神》，電影風格走寶萊塢路線，她形容劇情常走到一半「一言不合」就開始跳舞，不過跳舞對她來說非難事，因為她出道前是學競技啦啦隊，高中進入代表隊，更代表台灣的女子競技啦啦隊遠征2017年東京亞錦賽，並順利奪得季軍。

回憶那段全心投入競技啦啦隊的時光，雷嘉汭說自己是南投人，學校在台中，被選為代表隊的集訓地點又在高雄，等於每周的周五都要搭車去受訓，「我第1天去就受傷了，跳彈簧床腳拐到，然後我爸叫我退出，我堅持一定要繼續練；慶幸是第1天受傷，因為後面練到雙層金字塔（競技啦啦隊隊形），1個人都不能少。」

廣告 廣告

至於2017年東京亞錦賽的光景，雷嘉汭直呼：「那時候覺得會是日本拿冠軍。」因為雙方有交流過，雷嘉汭覺得日本隊成員太穩定，「有點穩到覺得他們跟男生一樣，下層的人要撐著上層的人，我當過1次她們上層的人，彷彿踩到地面，上去過1次就覺得日本贏定了。」

當時雷嘉汭身處的台灣代表隊，卡在連挑戰搭金字塔都失敗，怎料比賽現場全員異常發揮，「正式比賽的時候竟挑戰金字塔成功，一下來我們70個女生全哭了。」最終也光榮奪下季軍獎牌，多年後回憶往事，雷嘉汭感慨：「其實這項運動在台灣一直沒被看重，當時我們連隊服都自己買。」

這次拍《叫我驅魔男神》除了跳舞印象最深刻，第2個讓她難忘的是在神壇被綁架的戲，「片中我被阿修羅附身了，跳到1個人的頭上抓頭髮，很像是動畫《料理鼠王》的畫面。」還笑說角色造型色彩繽紛，對比她私服的黑白灰路線，完全是不同穿搭風格。