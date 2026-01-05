雷射搭配局部玻尿酸注射 除法令紋變年輕

49歲黃女士因為臉部有皺紋，多年來嘗試過許多抗老產品與肉毒桿菌注射，但是效果不佳，甚至覺得臉部更顯疲態。親友介紹她到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）皮膚科與美容醫學中心蔡雅雯醫師的門診求診，透過專業檢查後發現其皺紋並非單純的表情紋，是屬於廣泛老化細紋與鼻基底凹陷形成的法令紋，經過雷射治療細紋搭配局部玻尿酸注射治療法令紋後，不僅皺紋減少，整體也更顯年輕。

蔡雅雯醫師表示，皺紋的成因大致可分為內因性與外因性。內因性老化與基因、賀爾蒙變化、皮下脂肪流失有關，是時間無法避免的自然過程；外因性因素則包括紫外線照射、抽菸、肌膚乾燥、不良生活作息及過度使用表情。如果想要延緩皺紋生成，最根本的方式仍是健康的生活型態與每日防曬，再搭配含有A醇、胜?、維他命C與玻尿酸等成分的保養品，能幫助肌膚維持彈性與保水度，減緩皺紋形成的速度。

蔡雅雯醫師說，從醫學角度來看，皺紋可依形成機制分為動態皺紋、靜態皺紋、重力皺紋與乾燥細紋。動態皺紋是隨著肌肉收縮出現、放鬆後即消失的表情紋，如抬頭紋、魚尾紋、皺眉紋等；若長期反覆使用同一群肌肉，這些動態紋會逐漸固定，成為靜態皺紋；至於重力皺紋，則源自膠原蛋白與彈性纖維的流失，當皮膚與深層組織支撐力減弱，在地心引力作用下便會出現嘴邊肉、木偶紋等紋路；乾燥細紋多因肌膚含水量不足而產生，常在氣候變化或清潔過度時出現。