雷射治療青光眼 有效降眼壓

青光眼造成的視神經損傷無法恢復，早期發現、早期介入，並持續穩定控制眼壓，是應對此疾病的不二法門。

號稱「視力隱形小偷」的青光眼，已成為全球第二大失明主因。全台青光眼患者人數亦逐年攀升，已突破45萬，加上3C產品過度使用，高度近視族群激增，青光眼患者更有年輕化的趨勢。由於青光眼初期症狀不明顯，許多患者直到疾病中後期視野出現缺損，或中心視力受到影響時才就醫，但此時視神經已嚴重受損，傷害已不可逆轉。

青光眼是一種漸進式的視神經病變，眼壓升高是最主要的危險因子，視野會逐步喪失且不可逆，最終可能導致失明。台北榮民總醫院眼科部科主任柯玉潔指出，青光眼的治療以降眼壓為首要目標，大多點用眼藥水或雷射治療，若仍控制不佳，則會考慮進行青光眼手術。

不過，部分患者可能因身體狀況不適合或對手術有疑慮而不願意接受手術治療，雷射成為新選項，利用特殊的微脈衝雷射作用於眼球的睫狀體，能適度增加房水排出並減少房水生成，達到降低眼壓的效果。

一名70多歲男性確診隅角開放型青光眼多年，已經規律用藥但眼壓仍在20毫米汞柱左右，合併視野缺損逐漸惡化，因年紀高、同時罹患心臟病與糖尿病，也服用抗凝血劑，病患擔心手術風險，決定接受雷射治療。術後眼壓成功下降，眼藥水種類也減少，減緩疾病惡化速度，並提升生活品質。

柯玉潔提醒，青光眼造成的視神經損傷無法恢復，早期發現、早期介入，並持續穩定控制眼壓，是應對此疾病的不二法門。建議40歲以上民眾，或是有青光眼家族病史、高度近視、糖尿病或高血壓等高危險族群，應每年定期接受完整的眼科檢查，切勿輕忽這位悄然無聲的視力殺手。