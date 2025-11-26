雷射消融術治痔瘡出血少疼痛微 患者：短時恢復日常
（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）46歲吳姓男子長年為痔瘡所苦，因擔心傳統手術太痛延誤治療，日前經嘉義長庚大腸直腸肛門外科醫師謝孟樵評估後採用雷射痔瘡消融手術，降低手術疼痛感，數日後恢復正常生活。
嘉義長庚醫院大腸直腸肛門外科團隊引進「雷射痔瘡消融手術」與「組織凝集儀痔瘡切除手術」，可依據病人痔瘡型態與嚴重程度，提供個人化治療方案，兼顧安全與舒適；今天舉行記者會，邀請受惠患者吳姓民眾現身說法。
吳姓患者說，雷射痔瘡手術後只感到些許疼痛，隔天即可下床行動，而且沒幾天就恢復正常生活，現在日子過得很輕鬆。
謝孟樵接受媒體聯訪說，雷射痔瘡消融手術是透過雷射消融靜脈，封閉供應痔瘡患部血液的通道，進而使痔瘡萎縮壞死；此種做法不會切除組織，不會傷及肛門括約肌等組織，也不需要大量縫合，特色是疼痛少、傷口小、出血少，但缺點是復發率較高，約5至10%。
不過，謝孟樵說如果以雷射痔瘡消融手術搭配組織凝集儀痔瘡切除手術，就可降低復發率，手術過程與術後疼痛也比傳統切除術低。
謝孟樵表示，雷射痔瘡消融手術適合高風險手術病患，如老年人、高麻醉風險者、洗腎患者、肝硬化者、凝血功能異常者及無法承受大量出血風險者。
謝孟樵說，俗話說「十人九痔」，但並非有痔瘡都要手術，如果是反覆出血、疼痛難耐、肛門脫出、內急卻感到排便困難時，才須動手術。（編輯：陳仁華）1141126
