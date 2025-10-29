雷射筆照淡海輕軌駕駛 毒男遭逮
全台首件「以雷射筆照射輕軌駕駛」案件在新北市爆發，58歲蔡姓男子5日晚間在淡水高樓層住處，以強光雷射筆照射淡海輕軌駕駛室，導致駕駛視線受阻。警方25日拘提蔡男到案，並查獲犯案用雷射筆，蔡落網後竟供稱「只是覺得好玩」。自9月以來，淡海輕軌已發生3次雷射筆照射駕駛，警方痛批惡作劇也不該危及行車安全。
淡海輕軌列車10月5日晚間行經竿蓁林站時，駕駛室突遭強光雷射筆照射，駕駛視線受阻，危及行車安全。警方歷經多日追查，鎖定住在輕軌沿線高樓社區的蔡男，25日持搜索票拘提到案，並在蔡男車上、住處查獲犯案用雷射筆、海洛因及吸食器。
新北捷運公司指出，淡海輕軌自9月以來，已發生3次雷射筆照射事件。前2次因誤認為孩童誤照未報警，10月5日晚間10時，列車行經竿蓁林站往紅樹林方向時，駕駛室再度遭到強光照射，光束直射駕駛雙眼，影響行車安全，行控中心立即通報警方。
淡水警分局立即成立專案小組，調閱沿線監視畫面與行車紀錄器影像，訪查周邊社區住戶。警方比對光源角度與窗戶位置，鎖定蔡男居住的大樓層戶。此案為全台首起針對輕軌系統駕駛以雷射干擾的公共危險案件，全國尚無相關案例。
蔡向警方供稱「當時只是覺得好玩」，才拿雷射筆朝輕軌照射。警方批該行為嚴重干擾列車運作、危及乘客安全，絕非惡作劇可輕描淡寫。警詢後，蔡男與同住的44歲王姓女友被依公共危險罪及毒品罪移送士林地檢署偵辦。
