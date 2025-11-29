雷射近視後「5大地雷行為」恐影響視力！醫嚴厲警告 這1動作常不自覺做

「第三期雄性禿」又被稱為「M型禿」，是許多民眾步入中年的夢魘。特徵是前額兩側的髮際線逐漸後退，男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。台北市聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，中醫可利用美顏針的治療掉髮，甚至疏通經絡、調和氣血，使臟

自由時報 ・ 1 天前