雷射近視後「5大地雷行為」恐影響視力！醫嚴厲警告 這1動作常不自覺做
現在越來越多人選擇雷射手術擺脫眼鏡束縛，但手術成功只是第一步，許多人都在疑惑：「手術後我該注意什麼？怎樣才能讓效果持久？」雷射手術雖然讓你重獲清晰視力，但角膜需要時間癒合穩定，錯誤的術後照護可能導致併發症，甚至影響最終視力效果！眼科體系羅英源總院長就來分享5個術後保養要點 。
術後保養5大重點 讓你的新視力更穩定持久
1、點藥水要規律，消炎護眼不能少
術後角膜處於修復期，需要藥水幫助消炎、預防感染、促進癒合
▲正確做法：
．消炎眼藥水：依醫師指示定時點用，通常需持續2-4週
．人工淚液：緩解術後乾眼症狀，每日4-6次
．點藥順序：先點藥物，再點人工淚液，中間間隔5分鐘
．手部清潔：點藥前務必洗淨雙手，避免汙染
．小提醒：設定手機提醒，確保不漏點任何一次藥水！
2、用眼習慣要調整，近距離工作需節制
術後初期角膜尚未完全穩定，過度用眼可能影響癒合效果
▲關鍵原則：
．前3天：盡量閉眼休息，避免看電視、手機、電腦
．第1週：近距離用眼每次不超過30分鐘，中間休息10分鐘
．第1個月：逐漸增加用眼時間，但仍要適度節制
．長期維護：養成30-30-30法則（每30分鐘看30英尺外30秒）
．實用建議：準備有聲書或音樂，前幾天用聽的代替看的！
3、眼部防護要徹底，外出務必戴太陽眼鏡
術後角膜對光線敏感，紫外線可能影響癒合品質
▲防護措施：
．太陽眼鏡：術後至少3個月外出必戴，選擇UV400以上防護
．避免強光：前2週盡量避免直視強烈光源
．防風沙：騎車、戶外活動建議戴護目鏡
．睡眠護眼罩：前1週睡覺時配戴，防止無意識揉眼
4、清潔衛生要加強，感染預防是關鍵
術後角膜有微小傷口，細菌感染可能導致嚴重併發症
▲衛生重點：
．禁止揉眼：至少1個月內絕對不能用手揉眼睛
．洗臉注意：前1週避免水直接沖到眼部，用濕毛巾輕拭即可
．化妝限制：術後2週內避免眼妝，4週內避免眼線、睫毛膏
．游泳限制：術後2個月內禁止游泳，避免池水汙染
．特別提醒：如有癢感，可冰敷緩解，千萬不要用手抓！
5、定期回診要確實，問題早發現早處理
專業追蹤能及早發現併發症，確保角膜癒合良好
▲回診時程：
．術後1天：檢查傷口癒合狀況，調整用藥
．術後1週：評估視力恢復程度，檢查是否有感染跡象
．術後1個月：確認角膜穩定度，調整後續照護計劃
．術後3個月：最終效果評估，確認手術成功
．注意症狀：如出現劇烈疼痛、視力急速下降、大量分泌物，應立即就醫！
什麼情況需要立即回診？
．眼部劇烈疼痛且持續不減
．視力突然模糊或下降
．眼部有大量分泌物或膿液
．眼白明顯充血發紅
．出現彩虹光暈或重影
延伸閱讀：
·近視雷射可以治散光嗎？ 眼科醫師解答：可以，但若有6情況則不建議
·為何眼科醫師都戴眼鏡，不做近視雷射？醫大實話曝「3大真正考量」 一般人也該注意
