雷射重建張文隨機殺人案！警方封路復刻犯罪現場 騎士怒吼「遲到了」

張文隨機殺人案發生後第六天，檢警團隊重返案發現場進行現場重建工作。主任檢察官曾揚嶺率領約16人的專案小組，使用3D雷射掃描器材，在誠品南西店四樓、頂樓、十字路口、嫌犯入住的旅館及墜落地點等多處進行掃描，以還原案發經過。由於南京西路交通流量大，警方採取短暫交通管制措施，雖引起部分騎士不滿，但警方耐心引導後順利完成工作，目的是透過科技手段完整重建犯罪過程，拼湊案件動機。

檢警重建張文隨機殺人案，案發後第六天使用3D雷射儀器還原。（圖／TVBS）

為了詳細還原張文隨機殺人案的犯罪現場，檢警團隊於案發後第六天重返誠品南西店進行大規模現場重建工作。當天不到9點，主任檢察官曾揚嶺身著西裝抵達現場，帶領專業團隊依照事先規劃展開工作。參與行動的人員包括台北市警局刑大大隊長盧俊宏、鑑識中心主任李經緯等約16名專業人員，他們各司其職，分工合作進行現場勘查。

北檢主任檢察官曾揚嶺親自到場指揮。（圖／TVBS）

由於南京西路是交通要道且流量大，警方為減少對民眾的影響，採取短暫交通管制而非完全封街的方式，以便讓放置在馬路中央的3D雷射掃描儀器能夠完整記錄周遭環境。這項工作過程中，有機車騎士因擔心上班遲到而表達不滿，但在警方耐心解釋後，最終接受引導離開現場。

警方使用的3D雷射掃瞄儀器能夠快速且完整地記錄南西店四周的空間資訊。透過這些數據，後續可利用專業軟體還原張文犯案的完整過程。當天的現場重建工作範圍相當廣泛，不僅包括南西店前方的十字路口、誠品四樓和頂樓，還包括北車站現場、張文在公園路的租屋處、他入住的旅館，以及最終墜樓身亡的地點。

檢警團隊此次高規格的現場重建行動，目的是要完整拼湊這起社會矚目案件的過程和動機。儘管張文已經墜樓身亡，但透過科學鑑識手段，執法單位仍致力於還原案件的全貌，以釐清真相。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

