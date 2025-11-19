雷射針灸有助過動兒找回專注力

陽明交大醫院中醫科主任蔡一成指出，透過低能量雷射照射特定穴位，能刺激頭部與腦部相關經絡，達到安神、穩定情緒、提升專注力的效果。（圖：陽明交大醫院提供）

▲陽明交大醫院中醫科主任蔡一成指出，透過低能量雷射照射特定穴位，能刺激頭部與腦部相關經絡，達到安神、穩定情緒、提升專注力的效果。（圖：陽明交大醫院提供）

六歲的黃小弟過去是幼兒園裡的「小馬達」，上課總是坐不住、東張西望、甚至會起身在教室裡「巡邏」。老師頭疼，媽媽也為學習進度落後焦慮不已。除了早期療育介入外，在國立陽明交通大學附設醫院中醫科主任蔡一成建議下，接受每週一次的雷射針灸治療，孩子的改變令人驚喜，經過半年療程，黃小弟變得能安靜上課、專心聽講，語言表達與學習理解力都有明顯進步。

陽明交大醫院呼籲家長，只要孩子經常坐不住、難以專心或情緒反覆，就應盡早帶至醫院進行評估與治療，只要家長及早察覺、尋求早療專業協助，並配合中醫療法與日常保健，孩子都能在穩定與快樂中茁壯成長。

中醫科主任蔡一成主任說明，「注意力不足過動症（ADHD）」是學齡兒童常見的神經發展疾病，約百分之九的孩子受到影響，這些孩子常表現出注意力不集中、活動過度與情緒衝動等現象，研究顯示，這與大腦前額葉活性降低及部分腦區發育遲緩有關，蔡主任指出：「ADHD的孩子是大腦發展節奏不同，若能在三至五歲的大腦黃金發展期及早介入，效果會非常明顯。」

蔡一成主任指出，雷射針灸是結合中醫經絡理論與現代光能科技的新型療法。透過低能量雷射照射特定穴位，能刺激頭部與腦部相關經絡，達到安神、穩定情緒、提升專注力的效果，與傳統針灸不同，雷射針灸不需針刺、無痛無創口，非常適合怕針的兒童，治療時僅有溫和的光照感受。

蔡主任解釋：「雷射針灸的光能可調節自律神經，改善腦部血流循環，幫助孩子靜下來、專注學習。若再配合中藥辨證施治，針對不同體質進行調理，可進一步提升情緒穩定與睡眠品質。」除了臨床治療，蔡一成主任也建議家長可在家中搭配日常保健，幫助孩子放鬆與穩定情緒。

穴位保健：百會穴（頭頂正中）：清腦提神、增進專注力。神門穴（手腕小指側）：安定情緒、幫助入睡。太衝穴（腳背第一、二趾骨間）：舒緩焦躁、穩定情緒。甘麥大棗茶：材料：甘草二錢、紅棗五顆、浮小麥六錢、淡竹葉四錢。作法：加一五00c.c.水煮十分鐘後飲用。功效：安神助眠、緩解焦慮、提升睡眠品質。

「ADHD的治療效果普遍良好，只要及早發現並配合專業治療，孩子都能有很大的進步。」蔡主任指出，若延誤治療，超過七成孩子可能出現共病，如焦慮、對立反抗或學習障礙。他鼓勵家長勇於尋求協助：「中醫的雷射針灸與中藥調理是一種安全、無痛、無副作用的輔助選擇，能幫助孩子穩定情緒、提升學習力，讓他們重新找回自信與笑容。