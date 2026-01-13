雷射針灸無針無痛 降低孩童恐懼感

三歲的王小弟與其他同歲小孩略有不同，不愛看人，喜歡沉浸在自己的世界裡，自顧自轉圈圈、玩弄手指，媽媽憂心孩子在幼兒園無法與老師及同學溝通，在家情緒一旦失控還會動手打人發洩，加上語言發展遲緩，讓家長倍感焦慮，除安排傳統語言與物理治療，另並選擇額外搭配「雷射針灸」，經過一段時間的輔助治療，情緒明顯穩定、語言表達開始進步。

麻豆新樓醫院中醫科何柏逸中醫師表示，「雷射針灸」是結合中醫經絡理論與現代光能科技的新型療法，透過低能量雷射照射特定穴位，刺激頭部與腦部相關經絡，幫助調整大腦功能運作，進而使孩子穩定情緒、提升學習專注度與社交的能力；最新臨床研究顯示，雷射針灸對於自閉症孩童的治療成效相當正面，例如前述王小弟案例，經過一段時間治療後，可使用更多語彙與人互動，並能在逐步引導下學習與同學相處。

何柏逸中醫師進一步說明雷射針灸較與傳統針灸適合兒童的優勢，第一是完全無痛，不需針刺、沒有創口，不會讓孩子產生恐懼；其次是感受溫和，治療過程僅有微溫的光照感，適合皮膚敏感或怕針的孩童，最後是安全性高，非侵入性療法大幅降低感染風險。

何柏逸中醫師強調，孩子身體各階段有其發展順序，三歲以前是腦部發育的黃金期，五歲以前治療效果最為顯著，越早介入越能幫助孩子更好地發展，另也特別提醒家長，雖然雷射針灸成效卓越、安全性高，但並非能取代傳統復健，而是應作為「輔助」，搭配原有的語言、職能及物理治療，能達到效果加成的效果；且孩童若患癲癇、光過敏或特定眼疾，需先經專業中醫師評估。