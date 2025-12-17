雷射針灸非侵入性 修復受損粒線體

中醫無痛針灸時代來臨，有一種療法叫做雷射針灸，是以能量光療，修復受損的細胞，適合怕針或暈針的人，除此之外，重症或癌症患者，比較無法承受傳統針刺，使用非侵入性的雷射針灸，有很好的療性。目前臨床上，分為兩種類型，一種是筆型，另一種是百萬級模組型，各有特色，帶您來了解。

中醫師針灸治療，卻沒有看到傳統的針具，原來秘密武器在旁邊，叫做低能量雷射針灸治療儀。

聲音 台中慈院中醫師 蕭鈺蓁：「(這個)主要聚焦患者群是，比較偏重症 尤其是像癌症， 有些他可能已經走到安寧緩和的患者。」

光療照射能量從主機發出，透過傳輸光纖，可以有多種形式輸出，像是多點雷射光針，黏貼於穴位上，或是這種圓形的叢集型探頭。

台中慈院中醫師 蕭士育：「它可以換各種各式各樣的雷射頭，所以它掃描的面積， 可以變非常地靈活，而且可以擴大許多，我們可以透過前後的把脈對比，當下它的脈象就會做改變。」

台中慈院中醫師 蕭鈺蓁：「我們細胞有一個細胞的工廠，叫做粒腺體， 它是我們細胞的發電機，所以我們透過雷射針灸的光能，進到裡面的時候，它就可以幫我們細胞充電。」

雷射針灸能夠幫助傷口復原，緩解慢性疼痛 ，對於改善神經系統或內科疾病等等，也有一定的效果，使用過程，不能直接照射眼睛，通常門診的時候，中醫師會評估患者個人健康狀況，再決定是否適合使用雷射針灸。

民眾 ：「之前做針灸 不敢亂動，現在這個 就可以比較放鬆，不會這麼緊張。」

相較於百萬級雷射針灸設備，這支筆型的雷射針灸，輕巧方便攜帶，臨床上也經常使用。

台中慈院中醫師 蕭鈺蓁：「有些像癌症患者 他們可能化療後， 食欲比較差 精神比較差， 沒辦法好好睡，我們就可以在耳朵的全息上，施打在相對安神，或是開脾胃的穴位上，可以促進他們食欲，跟幫助他們好好入眠。」

適合體質虛弱或術後調養的患者，以及怕針 會暈針的人，中醫雷射針灸，提供治療新選擇。

