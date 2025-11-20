雷射針灸 不再過動自信學習

蔡一成主任指出雷射針灸神門和太衝穴可助小孩減緩過動。

(陽交大宜蘭醫院提供)

記者張正量∕宜蘭報導

6歲黃小弟過去在幼兒園被稱為「小馬達」，上課常坐不住、東張西望，甚至會離開座位在教室走動，導致學習落後，讓老師與家長十分困擾。在接受早療後，經國立陽明交通大學附設醫院中醫科主任蔡一成建議，每週1次進行雷射針灸治療。經歷半年療程，孩子能安靜上課、專注聽講，語言表達與理解力明顯進步，媽媽感動地說：「他變得更穩定、更有自信，終於能快樂學習。」

蔡一成表示，「注意力不足過動症約影響百分之九的學齡兒童，症狀包括注意力不集中、過度活動與衝動行為，與大腦前額葉活性降低與發育遲緩相關。他強調：「過動症不是調皮，而是大腦發展節奏不同，若能在三至五歲黃金期早期介入，成效顯著。」雷射針灸結合中醫經絡理論與光能科技，低能量雷射照射特定穴位，可安神、穩定情緒、提升專注力；無針刺、無痛、無傷口，適合害怕針的兒童。搭配中藥辨證調理，可改善睡眠與情緒控制。

蔡一成也提供居家保健方式，包括按摩百會、神門、太衝穴，有助提神與穩定情緒；飲用甘麥大棗茶，能安神助眠、緩解焦躁。