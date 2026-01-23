南部中心／綜合報導

已有278年歷史的高雄市前金萬興宮，22日舉行新建「關公殿」開光安座大典，高雄市長陳其邁親臨現場，與立委賴瑞隆、柯志恩及主委徐政朝，共同為備受矚目的「大悲咒法牆」正式揭示，見證這座百年古廟結合科技與藝術的轉型成果。

雷射鏤空雕刻！ 高雄前金萬興宮打造梵文大悲咒牆

高雄前金萬興宮關公殿開光，市長陳其邁與立委賴瑞隆、柯志恩都到場見證廟宇結合科技的轉型成果。（圖／民視新聞）

22日揭幕的「大悲咒法牆」，全片採用不鏽鋼板，以雷射鏤空雕刻技術，刻劃出梵文字體的經文，並配合觀世音菩薩畫像。廟方指出，該設計希望能營造「宛如菩薩現身說法」的意境，讓觀者法喜充滿，也展現了「廟宇公園化」的創新概念，吸引市民駐足。新舊神尊同祀 傳承300年香火，萬興宮主委徐政朝表示，萬興宮主祀清水祖師，而本次關公殿所主祀的文衡聖帝，其原始神像約有300年歷史，是早期隨清水祖師同期來台的珍貴文物。此次特別將其移駕至關公殿，並另刻一尊3尺半的鎮殿文衡聖帝同祀，象徵香火世代傳承。

廣告 廣告

雷射鏤空雕刻！ 高雄前金萬興宮打造梵文大悲咒牆

300年文衡聖帝移駕，結合不鏽鋼工藝，萬興宮打造廟宇公園化新地標。（圖／民視新聞）

銅雕藝術別樹一幟 營造安定氛圍 除法牆與主神外，新殿內部裝修金碧輝煌。左右牆壁配置有文、武、財三種型態的關公銅雕像，以及造型獨特的「銅製福德箱」。整體空間設計旨在給予信眾「安定、正氣、滿願」的感受。廟方強調，廟宇是為眾生而存在，推動廟務也要跟著時代走，期盼結合科技與傳統，讓萬興宮展現「愈夜愈美」的風貌。陳其邁市長與賴瑞隆、柯志恩立委也到場共同參與揭幕儀式，典禮在莊嚴隆重的氣氛中圓滿落幕。

原文出處：雷射鏤空雕刻！ 高雄前金萬興宮打造梵文大悲咒牆

更多民視新聞報導

禾蓓斯策略合作BioCraft Lab 以臨床經驗為依歸的生醫平台

短暫回暖再鬼轉！2波東北季風到…「過年天氣」出爐

三立採訪車衝進中山彰化銀行釀10傷 1婦頭破意識不清

