雷射雕刻業者 視力模糊視野有盲點

一名44歲的雷射雕刻業者，最近出現右眼模糊症狀，她到台中慈濟醫院就醫，經過醫師的精密檢查後，發現患者視野中央，出現盲點。醫師追查病因發現:病患進行雷射雕刻工作時，長期疏忽沒有配戴防護眼鏡，導致光纖雷射光、反射入眼，進行燒灼視網膜黃斑部和深層血管，造成不可逆的傷害。醫師說:從事雷射雕刻的業者，必須配戴特定波長的護目鏡，周遭人員也應該避免觀看光點，以免眼部傷害。

4344歲的王小姐，從事雷射雕刻工作15年，她最近覺得右眼視力模糊，視野中央、還出現了盲點。

台中慈濟醫院副院長 蔡顯揚：「 這個靠近(視網膜)最中心的地方受傷，這個是因為雷射光的影響，因為她長期 ，前10年都沒有用防護的裝置(護目鏡)，(病患)在雕刻的當中，那個雷射光打到不鏽鋼(材料)，不鏽鋼的(光纖)反彈，就會進入我們的眼睛，就會產生燒灼的作用，破壞我們的感光細胞。」

高能量的雷射光，操作者疏於配戴護目鏡的話，一旦光纖反射入眼，可能燒灼視網膜黃斑部和深層血管，造成嚴重傷害。光線對視網膜的破壞力，主要由波長、能量和接觸時間所決定。不論是雷射雕刻的光纖，還是舞台的雷射光，甚至小朋友都買得到的雷射光筆，都有傷害眼睛的極強能量，民眾切勿直視。尤其視神經病變的患者，對於雷射光、紫外線和強光、更加敏感。

視神經病變患者. 胡女士：「 太陽太強 會讓你的眼睛很不舒服，戴了太陽眼鏡以後，它會過濾掉一些比較不好的光線。」

台中慈濟醫院副院長 蔡顯揚：「 長期暴露在電焊底下的時候，(強光)始終還是對視力有損害， 所以在用那個(雕刻和電焊)機器，一定要戴上適當的保護才可以。」

醫師呼籲預防重於治療，平時眼睛的防護和保養、至關重要，因為等到視神經受損了，再來醫院治療，終究留下不可逆的永久後遺症。

