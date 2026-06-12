「雷擊般頭痛」騎車自摔！ 沒慢性病的她竟是動脈瘤破裂
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
一名58歲、沒有慢性病史的女性，日前騎機車途中突然自摔送醫，急診發現竟是雙側蜘蛛網膜下腔出血，且意識不清、血氧偏低，緊急插管治療，並進一步確診為前交通動脈囊狀動脈瘤破裂，合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血與水腦症，幸運的是，緊急手術後病情穩定，並在中西醫合併治療之下，從昏迷中恢復意識，順利出院。
奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君表示，突如其來的「雷擊般劇烈頭痛」千萬別輕忽，這可能是腦中的不定時炸彈破裂了，自發性蜘蛛網膜下腔出血（SAH）屬於出血性中風，其中約80至90%是由腦動脈瘤破裂引起，不僅發病急、死亡率高，更有近五分之一的病人在到院前就已死亡。
陳豪君說，奇美醫院推動「中西醫整合照護模式」，由西醫神經外科第一時間進行手術搶救生命，並在術後結合中醫針灸進行早期介入，透過針灸刺激大腦神經保護與修復、重塑神經網絡，可望提升病人神經功能恢復與生活品質。
以該名女性為例，手術後一度意識尚未恢復且無法自主呼吸插管，因此在加護病房住院第7天時會診中醫介入輔助治療，透過每周三次的針灸介入，逐步改善意識狀態與神經學功能，治療過程中，病人由昏迷逐漸恢復意識，成功脫離呼吸器、移除鼻胃管與尿管，並恢復吞嚥，在完成近兩個月第25次針灸後，已能在家屬陪伴下於病房走廊行走，最終病況穩定順利出院。
陳豪君提醒，動脈瘤破裂最典型症狀就是突然出現劇烈頭痛，病人常形容像「被雷打到」或「人生最痛的一次頭痛」，並可能伴隨頭暈、嘔吐、畏光、肩頸僵硬、抽搐、意識混亂甚至昏迷。由於發病後24小時內存在再出血高風險，因此診斷與治療必須分秒必爭，且即使成功搶救生命，蜘蛛網膜下腔出血後仍可能留下肢體無力、吞嚥障礙、語言障礙、記憶衰退、情緒失調等後遺症。
陳豪君說，近年中西醫整合照護逐漸受到重視，世界衛生組織（WHO）已將針灸列為中風輔助治療方式之一。研究指出，針灸可能透過刺激神經滋養因子及神經生長因子分泌促進腦部神經可塑性、增加腦區血流、調節神經傳導物質及發炎介質表現、抑制腦部缺血區域細胞自戕、促進中風後受損的長期增益作用及記憶，例如針刺「百會穴」能增加腦區域的供血流量；「足三里穴」能抗發炎、抑制神經元凋亡並改善微循環；「陽陵泉穴」則可在功能性磁振造影看見腦部活化，推測可加強腦部運動區及感覺運動區網路增加運動認知連結等，有效改善中風後的肢體障礙、失語與認知失調等後遺症。
奇美醫院提醒，腦動脈瘤破裂的危險因子包括：抽菸、三高、酗酒、長期熬夜與壓力、多囊性腎病、以及家族中有兩位以上動脈瘤病史者都是高危險族群。預防勝於治療，高風險族群應養成規律作息、健康飲食、控制三高、戒菸戒酒；由於動脈瘤平時沒症狀，建議年齡超過45歲或有家族病史者，至少安排一次頭頸部核磁共振MRI檢查，及早揪出潛藏危機、提早因應。
照片來源：奇美醫院提供
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