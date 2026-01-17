雷朝軍：弘揚「石榴籽精神」，助力民族貿易新征程

中國民族貿易促進會執行秘書長雷朝軍。

▲中國民族貿易促進會執行秘書長雷朝軍。

「聚全球勢能啟出海新程」主題經貿入駐儀式日前在廣東省廣州市隆重舉行。中國民族貿易促進會執行秘書長雷朝軍在活動中發表主題演講，以「弘揚『石榴籽精神』，助力民族貿易新征程」這一主題，分享思考與實踐，並特別指出後續希望拓展與台灣地區的合作。

雷朝軍在演講中闡釋了「石榴籽精神」的深刻內涵：「這一精神的核心是團結一心、同舟共濟，各民族、各地區、各主體在發展道路上相互依存、相互促進，像石榴籽一樣緊緊抱在一起。」他強調，我國作為統一的多民族國家，各民族的特色產品與傳統技藝是中華文化的瑰寶，更是民族貿易發展的根基。民族貿易的本質，就是要架起溝通的橋梁，讓各民族的優質資源互通有無、優勢互補，在交流合作中實現共同發展。

當前，全球經濟格局深度調整，單邊主義、保護主義抬頭，但區域經濟一體化加速推進，「一帶一路」倡議進入高質量發展的關鍵階段，南南合作、新興市場聯動成為全球經貿增長的新引擎。雷朝軍認為，這為民族貿易發展帶來了前所未有的機遇。廣東作為中國改革開放的排頭兵，GDP連續多年領跑全國，產業體系完備、對外開放水平領先；廣州作為「中國南大門」，擁有69家外國駐穗總領館、111個國際友城及60個國際友好港的獨特資源優勢，是鏈接國內外兩個市場的關鍵樞紐。此次兩大平台入駐廣州之窗國際會客廳，更搭建起了一個「政府引導+企業運營+智庫支持+媒體賦能+國際組織聯動」的協同平台，為民族貿易「走出去」和「引進來」提供了強大支撐。

實踐與探索：民族貿易的「石榴籽模式」

在「石榴籽精神」的指引下，中國民族貿易促進會始終致力於推動各民族貿易交流合作，促進民族地區經濟社會發展。雷朝軍介紹，促進會積極搭建民族貿易交流平台，整合民族地區特色產品資源，推動形成「生產+加工+銷售」的完整產業鏈，讓民族地區的優質農產品、手工藝品、文化產品走向更廣闊的市場。同時，注重引導企業履行社會責任，在合作中尊重各民族的文化傳統和發展意願，實現經濟效益與社會效益的統一。

四大路徑，開啟民族貿易新征程

面向未來，雷朝軍提出，要實現民族貿易的高質量發展，更需要大力弘揚「石榴籽精神」，並從四個方面發力：

一、強化團結協作，凝聚發展合力：打破地域、行業、民族的界限，形成上下聯動、左右協同、內外並舉的合作格局，讓資源在更廣闊的範圍內優化配置。

二、立足資源稟賦，突出民族特色：深入挖掘民族地區的文化內涵和資源優勢，推動傳統產業轉型升級，培育一批具有民族特色、市場競爭力強的品牌產品，讓民族特色成為民族貿易「出海」的閃亮名片。

三、融入國家戰略，拓展發展空間：主動對接「一帶一路」倡議、粵港澳大灣區建設等國家重大戰略，藉助廣州國際會客廳這樣的高端平台，加強與沿線國家和地區的經貿合作，推動民族貿易向更高水平、更廣領域發展。

四、堅持創新驅動，增強發展動能：積極運用大數據、人工智能等新技術，創新民族貿易的商業模式、營銷方式，搭建線上線下融合的貿易平台，提升貿易效率，降低貿易成本。

雷朝軍最後呼籲：「民族貿易是促進各民族共同繁榮發展的重要途徑，也是推動高水平對外開放的重要力量。讓我們以此次活動為契機，心往一處想、勁往一處使，像石榴籽一樣緊緊團結在一起，共同書寫民族貿易高質量發展的新篇章！」

此次活動的成功舉辦，不僅為廣州國際會客廳注入了新的活力，更為民族貿易的發展指明了方向。隨著「石榴籽精神」的深入弘揚，民族貿易必將在全球市場中綻放出更加璀璨的光芒。