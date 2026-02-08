雷洪負債「6妻妾全跑光」！親揭過年計畫 77歲現況曝光
記者宋亭誼／台北報導
77歲資深演員雷洪出道超過60年，過去在八點檔中的「爆橘拳」橋段紅遍海內外。雷洪曾擁有1妻5妾，共6位妻子，後因財務危機與情變，妻妾全跑光，6年前才再娶了現任妻子。隨著春節倒數，雷洪也公開自己的年節規劃。
雲林縣麥寮鄉為迎接丙午馬年春節，麥寮鄉公所以「迎春啟航・幸福麥寮」為主題，推出「麥寮春節活動暨王船祭典」系列活動。雷洪初一就會到場開金嗓拜年，「什麼都要會啦！過年最喜歡到各地跟大家互動。」王瞳也預告初二將和霸氣樂團一起演出，熱情邀請大家「來麥寮找我們！」王燦則開心擔任初三演出嘉賓，直呼一定要給大家滿滿的年味驚喜。
6日記者會現場熱鬧滾滾，麥寮鄉親帶來充滿生命力的社區演出，並播放鄉歌〈歡迎來麥寮〉，熟悉旋律一響起，立刻勾起濃濃家鄉情。鄉公所特別邀請曾為天后江蕙填詞的音樂人陳東賢，攜手金曲樂團「董事長樂團」，量身打造麥寮首支搖滾風鄉歌《歡迎來麥寮》。近四分鐘的歌曲中融入麥寮地標、人文風景與產業意象，洗腦旋律加上滿滿在地元素，讓不少人聽完直呼「超有記憶點」，成功引起共鳴。
最受矚目的新春群星演唱會，將於 2 月 17 日至 19 日（初一至初三）在麥寮社教園區宴會廳連續三天登場，卡司陣容超有誠意，包括雷洪、王瞳、王燦、蘇晏霈、梁佑南、于浩威、吳政澔、李沛綾、徐千京、曾子益、宮美樂、郭忠祐、胡鴻達、賴慧如、楊淨宇等多位人氣藝人輪番上陣，還有東森 YOYO 大哥哥、大姐姐陪親子同樂，打造最適合全家一起看的新春舞台饗宴。
罹甲狀腺癌二度動刀！立威廉證實「重立11年前遺囑」：如果我起不來...
賈永婕竟然不是本名！倒數出戰世壯運水球 選手證意外洩「身分證真名」
才證實分居老婆張葳葳！吳宗憲「密會E級辣妹」全被拍 本人出面回應了
床戰閨蜜尪性愛片外流！45歲女星「最新現狀」曝光 凍齡美貌震撼全網
