雷洪開金嗓、王瞳霸氣樂團助陣 初一到初三相約麥寮過好年

王瞳、雷洪、王燦齊聚為麥寮春節活動宣傳，三人相約初一至初三與大家在麥寮相見，邀全民一起吃美食、看表演、過好年。（民視提供）

年節腳步逼近，雲林縣麥寮鄉提前點燃新春熱鬧氣氛！為迎接丙午馬年春節，麥寮鄉公所以「迎春啟航・幸福麥寮」為主題，攜手民視推出「麥寮春節活動暨王船祭典」系列行銷，於 2 月 6 日在民視舉辦年度記者會，正式對外公布春節期間一連串結合群星演唱會、文化展演、地方產業展售及王船祭典的精彩活動，邀請全國民眾走春來麥寮，感受最有年味的海線魅力。

記者會現場熱鬧滾滾，麥寮鄉親帶來充滿生命力的社區演出，並播放鄉歌〈歡迎來麥寮〉，熟悉旋律一響起，立刻勾起濃濃家鄉情。麥寮鄉長許忠富與民視總經理廖季方也一同出席致詞，宣告麥寮春節系列活動正式啟航，象徵新春熱鬧全面起跑。

廣告 廣告

王瞳出席麥寮春節活動記者會，預告初二將與霸氣樂團登台演出，邀請民眾過年相約麥寮同歡。（民視提供）

為替麥寮打造專屬的音樂名片，鄉公所特別邀請曾為天后江蕙填詞的音樂人陳東賢，攜手金曲樂團「董事長樂團」，量身打造麥寮首支搖滾風鄉歌《歡迎來麥寮》。近四分鐘的歌曲中融入麥寮地標、人文風景與產業意象，洗腦旋律加上滿滿在地元素，讓不少人聽完直呼「超有記憶點」，成功引起共鳴。

活動不只聽歌看表演，更要「吃好、玩滿、走透透」。主辦單位表示，今年春節規劃內容豐富多元，包含麥寮社教園區展覽、新春年貨大街、麥寮燈節、興華村美生菜體驗、海豐社區食農教育等，讓民眾在走春之餘，也能深入體驗麥寮的生活風景與地方特色。鄉長許忠富更笑說：「海口有蛤仔，來麥寮摸蛤仔兼洗褲，過年來這裡玩，熱情又不無聊！」

最受矚目的新春群星演唱會，將於 2 月 17 日至 19 日（初一至初三）在麥寮社教園區宴會廳連續三天登場，卡司陣容超有誠意，包括雷洪、王瞳、王燦、蘇晏霈、梁佑南、于浩威、吳政澔、李沛綾、徐千京、曾子益、宮美樂、郭忠祐、胡鴻達、賴慧如、楊淨宇等多位人氣藝人輪番上陣，還有東森 YOYO 大哥哥、大姐姐陪親子同樂，打造最適合全家一起看的新春舞台饗宴。

「迎春啟航・幸福麥寮」春節系列活動記者會，全體來賓、主持人洪毛、羅瑞誠及藝人雷洪、王燦、王瞳及貴賓們一同大合照。（民視提供）

雷洪笑說初一就會到場開金嗓拜年，「什麼都要會啦！過年最喜歡到各地跟大家互動。」王瞳也預告初二將和霸氣樂團一起演出，熱情邀請大家「來麥寮找我們！」王燦則開心擔任初三演出嘉賓，直呼一定要給大家滿滿的年味驚喜。

隨著春節倒數，「麥寮春節活動暨王船祭典」不只要讓大家看表演、吃美食，更希望透過文化與觀光的結合，讓更多人認識麥寮、愛上麥寮。藝人們也齊聲喊話：「來麥寮吃好吃的、玩好玩的、聽好聽的歌，一起熱熱鬧鬧過好年！」

更多鏡週刊報導

King & Prince永瀨廉談「國寶級美男」不給自己壓力 高橋海人笑封台粉為「地瓜球」

李千娜《世紀血案》殺青宴失言遭炎上！打破沉默回應 簡嫚書：不再參與宣傳

Dior巧思大玩縫紉工具 頂針皮尺變身可愛小馬