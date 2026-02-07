雷洪開金嗓、王瞳霸氣樂團助陣 相約雲林麥寮過好年

王瞳（左起）、雷洪、王燦齊聚為麥寮春節活動宣傳。（民視提供）

雷洪、王瞳、王燦日前出席麥寮鄉公所攜手民視「麥寮春節活動暨王船祭典」記者會，雷洪透露，初一會到場開金嗓拜年，「什麼都要會啦，過年最喜歡到各地跟大家互動。」王瞳也預告初二將和霸氣樂團一起演出，熱情邀請大家來麥寮，王燦開心擔任初三演出嘉賓，要給大家滿滿的年味驚喜。

記者會現場熱鬧滾滾，麥寮鄉親帶來充滿生命力的社區演出，並播放鄉歌〈歡迎來麥寮〉，熟悉旋律一響起，立刻勾起濃濃家鄉情。麥寮鄉長許忠富與民視總經理廖季方也一同出席致詞，宣告麥寮春節系列活動正式啟航，象徵新春熱鬧全面起跑。

王瞳出席麥寮春節活動記者會，預告初二將與霸氣樂團登台演出。（民視提供）

活動不只聽歌看表演，更要「吃好、玩滿、走透透」。主辦單位表示，今年春節規劃內容豐富多元，包含麥寮社教園區展覽、新春年貨大街、麥寮燈節、興華村美生菜體驗、海豐社區食農教育等，讓民眾在走春之餘，也能深入體驗麥寮的生活風景與地方特色。鄉長許忠富更笑說：「海口有蛤仔，來麥寮摸蛤仔兼洗褲，過年來這裡玩，熱情又不無聊。」

洪毛（左）、羅瑞誠搭檔主持「迎春啟航・幸福麥寮」春節系列活動。（民視提供）

新春群星演唱會，將於2月17日至19日（初一至初三）在麥寮社教園區宴會廳連續三天登場，卡司陣容超有誠意，包括雷洪、王瞳、王燦、蘇晏霈、梁佑南、于浩威、吳政澔、李沛綾、徐千京、曾子益、宮美樂、郭忠祐、胡鴻達、賴慧如、楊淨宇等多位人氣藝人輪番上陣，還有東森YOYO大哥哥、大姐姐陪親子同樂，打造最適合全家一起看的新春舞台饗宴。

