雷神獲NASAMS售台217億合約 2031年完成比軍方預估略晚

美國戰爭部公告由雷神獲得NASAMS售台217億合約，完成日期為2031年2月28日。（圖片來源／雷神）

美國國防安全合作署在去年10月公告，軍售臺灣3套「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關設備，戰爭部於18日公告由雷神獲得6億9894萬美元（約新台幣217億5002萬元），完成日期為2031年2月28日。

臺灣原本向美國採購3套NASAMS，國防部於明年編列採購金額為357億元，執行時間為2024年至2030年，採購範圍則包括雷達、發射系統、教育訓練、接裝前置作業等。

比對美國與軍方資料，這項採購時程比原本軍方所預估的2030年完成，還要再略晚一些，空軍採購這項裝備是為籌建機動化、火力分配、指管及偵蒐整合機制的防空系統，建構重層攔截防禦火網，有效防護目標安全。

首批採購3套NASAMS，將擔任大台北中樞政經要地防空任務，空軍已規劃再增購9套NASAMS防空飛彈系統及各型飛彈339枚。

空軍規劃再增購9套，兩型新式雷達具情資整合能力

軍方規劃再增購的9套，主要是強化對中南部都會區及重要機場丶軍事基地的防空能力，初估額度為1100億元，將納入後續要提出的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」。

NASAMS是臺灣近年強化空防的一環。國防部去年指出，面對中共於台海周邊頻密的軍事行動，美方供售的NASAMS具備自動化偵蒐、火力指管與情資整合能力，經俄烏戰爭實戰驗證，有助於提升國軍整體防空作戰效能。

國防部表示，NASAMS另搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，戰時與國軍現役中、長程防空部隊彈性部署，共同建構重層防空能力，保障國土安全。

美式飛彈運用彈性，整體防空火網更趨完善

NASAMS系統可發射AIM-120先進中程防空飛彈、AIM-9X Block II型「響尾蛇」（Sidewinder）短程防空飛彈，具高度運用彈性。

至於先進中程空對空飛彈增程型（AMRAAM-ER），射程為50公里，比野戰防空飛彈更高，但低於愛國者、天弓飛彈，可使整體防空火網更趨完善。

美國國防安全合作署在去年10月公告，軍售台灣3套NASAMS相關設備，包括3套哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、123枚中程先進空對空飛彈延伸射程版（AMRAAM-ER）、2組AMRAAM-C8導引模組、及4套多功能資訊發布系統（MIDS）。

