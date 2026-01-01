雷神索爾也回歸《復仇者聯盟5》 末日崛起收起搞笑悲壯嚴肅祈禱

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威明年底壓軸鉅獻、第5部《復仇者聯盟》電影《復仇者聯盟：末日崛起》的幾支超前導預告隨著《阿凡達：火與燼》上映在部分戲院陸續登場。繼首支「美國隊長」回歸的預告，第二支「雷神索爾」的預告也於線上登場，索爾收起先前在個人電影中的搞笑，不僅轉嚴肅，更充滿悲壯之情。

預告中可看到克里斯漢斯沃再度化身索爾，在一片泛著赭色光影的森林裡單膝跪地，向天父祈禱。「請賜予我眾神之父的力量，讓我重披戰袍、再抗一個敵人，等回到她(女兒)身邊時，我不再是戰士，而是帶著溫暖；給她的不是生存警戒，而是那份我一生未曾感受過的安寧。」

廣告 廣告

於是，《復仇者聯盟：末日崛起》中索爾的故事就此展開，這部備受期待的漫威新作，將集結旗下最具代表性的超級英雄包括美國隊長、雷神索爾等人，對抗全新敵人──由小勞勃道尼飾演的末日博士。

目前一系列《復仇者聯盟：末日崛起》的超前導預告，正隨《阿凡達：火與灰》場次於部分戲院中放映，首支美國隊長、第二支雷神索爾的預告之後，第三支預告將聚焦於「X戰警」，影迷可以開始期待在戲院或是像這兩支預告一樣網路上曝光了。《復仇者聯盟：末日崛起》預計2026年12月16日在台上映。

《復仇者聯盟：末日崛起》第二支超前導預告：

重溫先前的第一支預告：

【看原文連結】

更多自由時報報導

英國首富小公爵出生坐擁半個倫敦 王室也是他租客

黃立成沒在怕！爆慘虧7億遭清算200次 元旦霸氣誓言：今年回來當大哥

2025度過最爛1年 李國超：老天爺帶走一票好朋友

週末迎2026第一個滿月！12生肖「強運聚光燈」照亮衝刺目標

