雷納德攻55分寫生涯新高 快艇4連勝

快艇雷納德攻下個人新高55分。

美國職籃NBA賽事，日前戰績低迷的洛杉磯快艇最近谷底翻身，全隊在雷納德領軍下擊退東區龍頭底特律活塞，不但攻下個人新高的55分，同時也助全隊拿下本季首次4連勝。

快艇當地時間28日以112比99擊敗活塞，哈登也有28分貢獻。活塞方面則以康寧漢拿下全隊最高的27分。

目前戰績10勝21負的快艇將連勝紀錄擴大到4場，雷納德也打破他先前在多倫多暴龍創下的單場45分紀錄。他在第3節結束時就已砍下51分，同時全場26投17中，三分球10投5中，罰球17罰16中，讓戰績排名高居聯盟第2的活塞苦吞敗仗。

另一場賽事是聯盟戰績最佳的奧克拉荷馬雷霆終於回神，大破費城76人結束2連敗。NBA最有價值球員的亞歷山大貢獻27分，霍姆葛倫拿下29分為全隊之冠，最後比數是129比104。

戰績27勝5敗的雷霆先前6戰輸掉4場，其中還有3場敗給聖安東尼奧馬刺。雷霆連吞2敗後火力終於恢復，替補魏金斯為雷霆貢獻15分。