雷艾美崩潰怒吼「不要兇！」 郭泓志獻第一次哭了

實境冒險節目《上山吧！台灣隊》今（1）日舉辦首映會，參與拍攝的雷艾美、蕭志瑋(八弟)、黃仕傑(阿傑)、楊盛堯(MAX)、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊都親自出席，分享這趟驚險的旅程。

這次從世界名峰攀登回台灣聖山，雷艾美坦言是體力與意志力的極限考驗，過程中無數次崩潰痛哭，甚至喘到不能講話，尤其是在非洲吉力馬札羅山，「這次是真的最不舒服的一次，沒有爬山到不能講話，而且我都有在跑路跑，所以我的心肺是非常OK的，但我覺得因為太高了，我沒辦法調節到跟大家的狀態。」即使到了山頂，所有人都在歡呼，她也只能哭和喘，什麼都說不出來。

不過也因此，在這趟旅程中雷艾美與黃仕傑發生爭執，她也忍不住怒吼「不要兇！不是一個人爬上去就好。」兩人冷戰了2天，直到雷艾美主動破冰才和好。另外，郭泓志這次雖未參加非洲行程，但光是聖稜線就已軟腳。

郭泓志直言走在懸崖邊的時候腦中全是家人，沒想到第一次爬山就挑戰大魔王，但看到其他成員穩定前行，他反而不好意思說出口自己的恐懼。直到後來聊天，他才發現：「原來大家都一樣害怕。」這份共享的恐懼，也成了團隊間最深的默契。

黃仕傑更爆料郭泓志每到一個點就問有網咖嗎？原來他是要跟老婆小孩報平安，郭泓志說自己第一天晚上就躲在睡袋裡流眼淚，擔心無法回家，這一路上對他來說最大的挑戰就是克服恐懼。



