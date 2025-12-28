雷艾美憂被踢出《上山吧》主持群 登馬特洪峰嘆：只能把命交給隊友

藝人雷艾美、東京奧運空手道銅牌文姿云近來隨實境節目《上山吧！台灣隊》挑戰攀登世界級高山。2人日前接受台灣大哥大MyVideo專訪，雷艾美分享答應節目邀約時，只想著「製作單位敢做，我就敢參加！」沒想到最後一趟挑戰台灣聖陵線，遇上鋒面又連續走9天，「真的硬到一度想原地辭職。」前往瑞士挑戰馬特洪峰前，甚至一度壓力大到做惡夢。文姿云則表示，一開始就知道高海拔會是極限考驗，這趟旅程對她來說不只是體能挑戰，更是離開熟悉環境、重新認識自己的過程，「即使心裡有點怕，還是想試試看，因為我知道這會讓我成長」。

雷艾美先前隨《上山吧！台灣隊》前往瑞士挑戰攀登馬特洪峰。（圖／翻攝自雷艾美臉書）

談到節目中最害怕的瞬間，雷艾美分享，在前往瑞士挑戰馬特洪峰前，做了監製嫌她不夠格要把她踢出主持群的惡夢，「因為那座山真的太難，出意外的人也不少，最後登頂還要冰攀。」她坦言當下唯一能做的，就是完全相信隊友的專業，「真的有把生命交出去的感覺。」

而文姿云原以為自己會怕的是高山、缺氧，結果最失控的竟是一群會咬人的螞蟻，「低頭一看腳上全是螞蟻，我當下真的嚇到亂跳，立刻把鞋子襪子全脫掉！」她笑說，那一刻學到的不是怎麼冷靜，而是接受突如其來的慌張，再慢慢找回平衡。

雷艾美（左）與文姿云（中）都認為自己在《上山吧！台灣隊》是「內心尖叫但表情不動聲色」的類型。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

在《上山吧！台灣隊》組隊挑戰極限，雷艾美與文姿云都認為自己在隊內經常是「內心尖叫但表情不動聲色」的類型。雷艾美笑說，自己其實不是天生勇敢的人，只是跟著節目上山下海多年，學會「害怕就只是害怕，但我還是可以去執行任務」，尤其這次節目加入不少新成員，她只好升級成「學姐」模式，「面對新朋友要看起來很勇敢，心裡依然在尖叫。」

文姿云也坦言，從運動員時期就習慣在巨大壓力下維持冷靜外表，內心其實常常上演小劇場，「只要回到呼吸、回到當下，就能一步一步穩住自己。」2人一致認為，《上山吧！台灣隊》最重要的不是爬多高，而是在恐懼中，學會繼續往前走。

