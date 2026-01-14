雷艾美攀登「最危險山峰」踩空掉進冰洞！ 遺書內容在腦中輪播

雷艾美跟著《上山吧！台灣隊》團隊，征戰被譽為「最危險也最美麗之峰」的瑞士馬特洪峰，回憶起對馬特洪峰的第一印象，她震驚直言：「這是一般人能爬的嗎？」而在攀爬過程中，她還不慎整隻腳插進冰洞，畫面一度緊張。

雷艾美跟著《上山吧！台灣隊》團隊，征戰被譽為「最危險也最美麗之峰」的瑞士馬特洪峰（圖／三立）

馬特洪峰高聳陡峭，危險度極高，攀登前反覆演練，雷艾美坦言，這不只是體力的挑戰，而是心理層面的恐懼，「前一晚甚至做了惡夢，人生跑馬燈、遺書內容全部在腦中輪播。」實際看到馬特洪峰一段90度近乎垂直的岩壁，更是讓雷艾美懷疑人生，最後果然只有教練能順利上去，她也在嘗試後跌落，深刻感受到這座山的殘酷。

攀登過程中，雷艾美不慎腳整隻插進冰洞，畫面驚險，她回憶掉進冰洞的瞬間，就像獵人設下的陷阱，鬆軟的積雪根本看不出來暗藏危機。不過她也笑說，當下除了驚嚇，心裡竟然還覺得「有點新鮮、很好玩」，可說膽子相當大。

雷艾美攀登過程中，掉進冰洞（圖／三立）

家人對雷艾美參與《上山吧！台灣隊》給予高度支持，雖說肯定會擔心，但家人都讚賞她的勇氣，從不認為是在找罪受，讓她能放心、無後顧之憂地往前衝：「他們很喜歡看我去這裡、去那裡冒險。」爸爸雖然不常打電話，卻總會默默傳來關心訊息，成為她最溫暖、也最穩定的後盾。

事實上，雷艾美這些年，跟著《上山下海過一夜》團隊完成許多艱難挑戰，去年入圍金鐘獎時，她就曾提及，難忘在寒冬中完成10天9夜的能高安東軍大縱走，「真的不知道怎麼撐過來的，那是我第一次爬到手腳完全沒知覺！」

《上山吧！台灣隊》團隊，征戰被譽為「最危險也最美麗之峰」的瑞士馬特洪峰，成功登頂（圖／三立）

由於去年雷艾美還跟著《上船了各位！》，完成從花蓮划船至日本沖繩石垣島的壯舉，可說是「下船了就上山，下山了就上船」，幾乎是回家換了行李就又出門，身體確實難以負荷：「我不曉得還可以持續幾年，但希望在身體強壯時，能完成多少是多少。」

當時雷艾美就曾提及，下一階段目標鎖定出國滑雪、觀看非洲動物大遷徙，和台灣頂尖運動員互相交流，推廣運動，如今也透過《上山吧！台灣隊》成功兌現。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導