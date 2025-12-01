雷艾美爬非洲山崩潰怒吼

雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文1日出席三立年度最大冒險實境節目《上山吧！台灣隊》首映會，他們這趟一連挑戰了歐、亞、非三大洲的高山，雷艾美坦承，這是她開始爬山以來，最硬的一次，甚至在非洲山上崩潰，大吼身邊的夥伴。

雷艾美在爬非洲吉力馬札羅山時，頭已經痛到極致，走路、說話都在喘，在那當下，她的情緒狀態也瀕臨崩潰，瞬間就爆發，「因為阿傑以為我跟姿姿（文姿云）在自拍，就叫我們快一點跟上，但其實我們是在等製作人cue點，那瞬間就爆炸了」。阿傑也說，當下聽到雷艾美對他發飆時，眼前直接一片黑，認真走心，「我們冷戰兩天，他們在講話我都在角落，後來就跟艾美和好了」。

八弟分享，身為廚師的Max為了在高山上完成煮台灣珍珠奶茶的夢想，一路上顧不得自己高山症難耐，一字一句告訴八弟珍奶要怎麼做，兩人淚中帶笑，八弟更鼓勵他：「沒有人可以取代你做的珍奶的味道。」成為節目中感動人的瞬間之一。

不過Max卻在過程中出包，在非洲不小心忘了把杯子裡的乾燥劑拿出，就加入熱水在瓶內，當八弟喝到時，乾燥劑早就因為熱能融化在水裡，讓他對Max生氣了兩天：「我幾乎沒有身體不舒服，但我喝完水後就吐了，很怕因為這樣的關係，在非洲山上怎麼了，還好目前都沒有事。」