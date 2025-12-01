雷艾美爬非洲高山崩潰！喘氣怒吼夥伴 失控過程曝光

陳彥博（後排左起）、文姿云、雷艾美、吳佳穎、郭泓志、登山顧問雪羊（前排左起）、黃仕傑（阿傑）、蕭志瑋（八弟）、楊盛堯（Max）與蕭俊文1日一同出席《上山吧！台灣隊》首映會。（三立提供）

雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊今（1）日出席三立年度最大冒險實境節目，《上山吧！台灣隊》首映會，他們這趟挑戰歐、亞、非三大洲的高山，不僅是挑戰體能，更是挑戰內心深處的恐懼。雷艾美坦承，這是她開始爬山以來，最硬的一次，甚至在非洲海拔4000多公尺的山上崩潰，大吼身邊的夥伴。

雷艾美回憶在爬非洲吉力馬札羅山時，自己的頭已經痛到極致，走路、說話都在喘，在那當下，她的情緒狀態也瀕臨崩潰，一個瞬間就失控爆發，「因為阿傑以為我跟姿姿（文姿云）在自拍，就叫我們快一點跟上，但其實我們是在等製作人cue點，那瞬間就爆炸了」。阿傑也說，當下聽到雷艾美對他發飆時，眼前直接一片黑，認真走心，「我們冷戰兩天，他們在講話我都在角落，後來就跟艾美和好了」。爭執歸爭執，雷艾美也說，阿傑是團裡的守護者，有他在都很讓人放心。

雷艾美笑說，以前自己是隊伍裡最愛哭的那一位，如今卻變成照顧弟妹的「前輩」。文姿云怕冷，當她手都發白、發紫時，雷艾美第一時間把自己的保暖手套借給對方，但她也表示：「我借給她後，就換我哭了，因為她的手套全濕，沒有防水，這也是我們可以做更好的地方，可以互相提醒要做好準備。」

此外，八弟分享，身為廚師的Max為了在高山上完成煮台灣珍珠奶茶的夢想，一路上顧不得自己高山症難耐，一字一句告訴八弟珍奶要怎麼做，兩人淚中帶笑，八弟更鼓勵他：「沒有人可以取代你做的珍奶的味道。」成為節目中感動人的瞬間之一。

不過Max卻在過程中小出包，不小心沒有吧新杯子裡的乾燥劑拿出，就加入熱水在瓶內，當八弟喝到時，乾燥劑早就因為熱能融化在水裡，讓他對Max生氣了兩天：「我幾乎沒有身體不舒服，但我喝完水後就吐了，很怕因為這樣關係，在非洲山上怎麼了，還好目前都沒有事。」

