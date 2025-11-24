雷艾美率台灣之光運動員跨越歐亞非 挑戰極限生死任務

《上山吧！台灣隊》展開挑戰人類極限的冒險旅程。（三立提供）

三立全新大型實境冒險節目《上山吧！台灣隊》，由《上山下海過一夜》原班主持雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍，並集結台灣體壇代表郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文等人，在180天內橫跨歐、亞、非三大洲，展開挑戰人類極限的冒險旅程。節目將攀登「非洲之巔」吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最終回歸台灣挑戰最壯麗的聖稜線，以行動詮釋台灣精神。

《上山吧！台灣隊》拍攝橫越低氧、高風險環境，從訓練、攻頂到高海拔適應都極度考驗意志力，幕後團隊形容「最常出現的畫面是哭，最常聽到的一句話是：我覺得我不行了」。連世界級跆拳道女將文姿云都曾因缺氧感到心臟不適，但仍堅持不放棄；雷艾美也在山上多次落淚，自責說：「我不想成為拖油瓶。」隊員彼此扶持、互相打氣，成為撐過極限的最大力量。

廣告 廣告

雷艾美（左三）難忍身體不適，努力完成目標。（三立提供）

旅途中也發生許多暖心與瘋狂時刻，楊盛堯（Max）除了挑戰體能，更擔任全隊「營養總舵主」，不僅煮雞湯鼓舞士氣，甚至在非洲山頂現煮珍珠奶茶，盼讓世界喝到最道地的台灣味。未料在海拔5400公尺突發高山症，體力幾乎見底，所幸在八弟協助下仍完成任務，全隊端著熱珍奶在山巔舉杯歡呼，成功把「台灣味」帶上世界之巔。成員也在旅途中親眼見證非洲動物大遷徙、拍下象群、獅子、斑馬、長頸鹿等珍貴畫面，讓阿傑直呼：「一生難忘！」

回顧整趟登山經驗，雷艾美坦言是「生命真正被威脅的一次挑戰」。隊伍從熱帶雨林一路走向冰河凍原，海拔超過5000公尺後開始暈眩、嘔吐、失衡，八弟甚至因缺氧「邊走邊想睡」，最終回歸台灣挑戰聖稜線，全體成員看見原鄉山稜壯闊，感動直呼：「才知道台灣真的美到不行！」也再度印證「人生幹大事」系列的初衷，挑戰極限、超越自己、讓世界看見台灣。

更多中時新聞網報導

胡瓜碰胸籃籃 小禎打趣：我是大義滅親型

歲末萬歲 國旅住宿買一送一

節食2周美麗奪女配陳雪甄承諾不漲價