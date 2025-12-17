雷艾美登吉力馬扎羅山！高山反應加劇「頭痛到說不出話」

雷艾美挑戰登吉力馬札羅山遇高山反應。（圖／三立提供）





實境冒險節目《上山吧！台灣隊》，節目耗時180天、橫跨歐亞非三大洲，挑戰難度全面升級，隊伍將依序攻頂非洲「吉力馬札羅山」、瑞士「馬特洪峰」，最終回到台灣踏上最壯麗的「聖稜線」，以行動展現台灣的勇氣冒險精神。

節目從第三集起正式踏上非洲最高峰吉力馬札羅山。這座海拔5,895公尺、橫跨多重生態帶的世界自然遺產，被登山界譽為最值得造訪的頂峰之一，但高度適應成為最大關卡。「山林作家」雪羊坦言：「在這海拔，任何生理反應都可能引發嚴重後果。」首日從海拔1,800公尺出發，隊伍一路在濕滑泥地與雨林環境中前進，途中雪羊突然驚呼「我被咬了！」掀開衣服竟發現大螞蟻爬滿全身，文姿云也被螞蟻沿腿往上竄，眾人才發現誤踩螞蟻窩，讓出發第一天的陌生與不安更顯強烈。

面對未知，蕭俊文想到自己初學滑冰的情景，感觸地說：「很多時候不是等準備好了才出發，而是先踏出一步，路才會出現。」隊員們也在這座巨山前，再次確認挑戰的意義與前進的力量。第一天行程就必須走11公里，越往走坡越陡，呼吸與步伐都得細細調整。當大家筋疲力盡時，非洲嚮導們突然唱起歌來鼓舞士氣，八弟也熱情回以台灣原住民歌曲，他笑說：「我們唱他們的歌，他們唱我們的歌，這就是最好的交流。」

八弟熱情回以台灣原住民歌曲。（圖／三立提供）

天色全暗後，他們才終於抵達海拔3,000公尺的馬查梅營地。筋疲力盡的文姿云坦言：「這跟我平常訓練的模式完全不一樣，我是爆發型的，但爬山是耐力型，感覺真的非常特別。」沒想到迎接他們的，竟是令人驚呼的豪華登山服務，非洲嚮導端上熱水讓大家洗臉，晚餐還有牛排與蔬菜義大利麵，竟然能在海拔3,000公尺的高山吃到牛排，讓Max驚艷到認證：「真的好吃！」

第二天一路攀升至3,800公尺，真正的硬仗正式開始。雨後山路濕滑、坡度陡峭，隊員們幾乎得手腳並用前進，文姿云甚至直接「用爬的」挺進。兩個半小時才走不到一公里，耗力程度可想而知。跨過3,000 公尺後，壯闊的溫帶花園區展現在眼前，雲海翻湧、景色美得讓八弟直呼「美哭了！」也讓原本猶豫是否參與的蕭俊文感動表示「還好有來！」。

文姿云帶著使命上山，希望用自身經驗告訴大家退役運動員仍能開創不同可能，每個人帶著不同的理由踏上旅途，也在山中寫下屬於自己的故事。抵達位於3,800公尺的第二個營地時，吉力馬札羅山頂就在眼前，夕陽染紅整片山景，然而雷艾美的高山反應加劇，頭痛讓她說話都很吃力。營地聚集來自世界各地的登山者，Max拿出從台灣帶來的番茄鯖魚罐頭，煮上一鍋「颱風麵」分享家鄉味，非洲大廚吃了第一口就驚呼好吃，表示要把這道佳餚傳下去。



