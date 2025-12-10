雷艾美非洲搭帳篷驚獅豹陪睡 「聲音近到彷彿就在旁邊」

雷艾美（左）模仿大象，文姿云看到象群保護小象紅了眼眶。三立提供



全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》由雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍，邀跆拳道選手文姿云與蕭俊文挑戰非洲最高峰吉力馬札羅山，有2天入住塞倫蓋蒂國家公園的帳篷區，沒任何柵欄隔離，獅子、獵豹、鬣狗等獵食性動物可能就在帳篷外活動，雷艾美回憶第 1晚就聽到獅吼聲非常靠近，讓她和隊友完全不敢踏出帳篷一步，「那聲音近到彷彿就在帳篷旁邊」。

吉力馬札羅山被馬賽族人視為「上帝的居所」，台灣隊抵達坦尚尼亞後，先經歷長達20多小時飛行，導遊安排獵遊行程作為身體適應高原的第一站，他們近距離看見非洲五霸（Big Five）——象、獅、豹、水牛、犀牛，蕭俊文表示：「非洲人好可愛，對到眼時都會跟你打招呼。」

Max 首次看到長頸鹿過馬路，大喊：「好優雅！」雷艾美不敢相信猛禽蛇鷲、疣豬、斑馬、羚羊近在眼前：「怎麼可以這麼chill！」阿傑看見大象群時哽咽：「親眼看到這畫面，完全講不出話。」文姿云則是看到象群保護小象時眼眶紅了：「那畫面太溫暖。」

《上山吧！台灣隊》挑戰非洲最高峰吉力馬札羅山。三立提供

黃仕傑透露，在大草原拍攝第2天看完獵豹後，因早上喝喝太多水想下車小解，卻遭司機嚴厲阻止，並指向草叢示意：「獅子就躲在裡面。」他瞬間意識到危險，只能一路忍到休息站，「萬一下車，可能真的回不來」。

八弟分享剛踏上草地就遭牛蜱叮咬，回到飯店才發現，所幸處理得早，否則恐有萊姆病風險，人生第1次看見大草原的他被震撼到落淚，「在動物園看長頸鹿覺得很大，沒想到到了大草原，它們在視覺上反而變小」。形容非洲就像真實版《動物方城市》，夕陽灑在動物身上的畫面「充滿能量，真的永生難忘」。《上山吧！台灣隊》每周四晚間10點在三立都會台首播。

