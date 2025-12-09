雷虎參與美國戰爭部10億「無人機優勢計畫」 美方要求性能曝光

美國戰爭部12月2日公告與產業最新消息，將正式啟動「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program，簡稱DDP），總額高達10億美元，目標在2027年前採購超過30萬架低成本、單程攻擊無人機（One-Way Attack drones, OWA），建立絕對的戰場無人機優勢。此計畫源自戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2025年7月備忘錄，明確指示「America First + Trusted Allies」的採購原則，特別鎖定烏克蘭戰場驗證過的FPV自殺無人機技術。其中，台灣廠商雷虎科技已於2025年9月取得美國戰爭部Blue UAS認證的Overkill FPV正是DDP計畫採購類別。

根據戰爭部於11月發布的RFI，DDP將採四階段淘汰制：第一階段（2026年2月16日啟動）篩選25家合格供應商、進行「無人機挑戰」（Gauntlet）實兵驗測、首批3萬架訂單預計2026年7月前交付、核心要求則是單價約5000美元、航程≥10公里、酬載2公斤、續航20分鐘、抗干擾能力強，並具備每月1000架以上的穩定產能。

在這框架下，雷虎指出，已於2025年9月以「Overkill FPV自殺無人機」系列，成為首家也是目前唯一入選美國戰爭部「藍色無人機清單」（Blue UAS Cleared List）的台灣企業。此清單正是DDP的主要採購名錄，目前僅40多家平台通過嚴格的網路安全與NDAA合規審查。Overkill FPV系列性能完全符合DDP門檻：續航30分鐘、最高時速120公里、酬載3公斤（可擴充至7公斤）、整合Auterion AI自主導航與多模抗干擾通訊。

雷虎表示，現在已在台灣建立軍規產線，月產能可達數千架，並計畫2026年第1季在美國俄亥俄州正式投產。此外，雷虎美國子公司Thunder Tiger Industries在2025年10月華盛頓舉行的AUSA年會中，以AUSA 2025 High-Level National Partner身分參展，現場展示Overkill FPV無人機與SeaShark USV海鯊號無人艇，獲得美軍與採購單位高度關注，展會期間即與多個作戰實驗室展開後續測試合作。

雷虎強調，此舉對台灣國防產業的意義重大，DDP計畫明白將「可信任盟友」納入採購範圍，雷虎若順利進入招商競標的25家名單，將是台灣民間國防企業直接獲得美軍大單的首例，也將大幅提升台灣無人機與無人艇技術的國際能見度與出口競爭力。

