雷虎告Cheap求償1億元股價逆勢上漲 網友支持法院揪出「贊助乾爹」

對於雷虎科技提告，Cheap表示不畏懼。（翻攝自Cheap臉書）

網紅Cheap（鄭才暐）因製作影片「樂天桃猿怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」，點名雷虎科技董事長陳冠如，涉嫌動用公司資金為私人投資解套，遭雷虎提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償新台幣1億元。台股今天（21日）大跌逾400點，雷虎科技股價逆勢上揚，多數網友支持公司提告，認為「亂講話要付出成本」。

對於向Cheap提告，雷虎董事長陳冠如強調此舉非報復，目的是遏止假訊息、警示「影響力越大，責任越大」，同時希望釐清影片背後贊助者身分；由於影片剛上架時說明欄曾寫有贊助字樣，後續消失啟人疑竇。

Cheap昨天則發聲明回應，指雷虎科技因影片內容不符合公司的期待，以刑事告訴、高額民事求償的方式恫嚇自媒體影片創作者之言論自由，強調內容均有所依據，並經過大量之公開資訊進行合理查證，對於高額求償及濫訴，絕不畏懼，「本人必會積極應訴，一切交由司法定奪」。

網友轉貼相關新聞詢問：「看今天股價漲是投資人對公司有信心嗎？」多數人對提告表示支持，認為讓司法檢驗內容真偽，留言「告起來」、「讓法院認證」、「乾爹到底是誰」，也有人對背後贊助者是誰感到好奇，希望司法能夠釐清；反對的人則認為箝制言論自由、製造寒蟬效應，兩派論戰有待司法做定奪。





