雷虎喊告Cheap，股價近年飆破150元！謝金河曝無人機升空插曲：擋軍購恐擋產業

國會朝野黨團對立氛圍加劇，規模1.25兆元的「國防特別條例」數度被封殺，另一方面，雷虎科技董事長陳冠如證實，已取得美國軍用藍色認證無人機清單資格，並獲得美軍少量採購，但在美方軍售議題備受關注之際，百萬YouTuber「Cheap」在新一期影片中質疑雷虎被特定股東當作「套利工具」，讓雷虎發布重訊嚴正駁斥，並表示將提出告訴。財信傳媒董事長謝金河昨（12）日晚間則在臉書以「雷虎的奮起」為題指出，擋軍購，恐也擋了台灣產業的發展。

廣告 廣告

​俄烏戰爭爆發後，無人機被視為不對稱作戰的關鍵利器，我國防部軍備局去（2025）年11月底舉行無人機招商說明會，預計將在今年至2027年採購逾4.8萬架五型無人機，預算規模達500億元。在台灣無人機廠商中，雷虎科技是少數的上市公司之一，謝金河12日分享前往位於台中工業區的雷虎參訪的過程，他回顧首次到訪雷虎時，當時展示間只擺放了幾台無人機，初試啼聲時股價僅2、30元。

還原雷虎奮起歷程 謝金河：已成 台灣無人機代表性企業 ​

謝金河透露，二度造訪時，董事長特別為他示範群飛，未料無人機升空失敗，讓他留下不太好的印象，但當時雷虎的股價已經跑到5、60元，實力逐步提升，他提醒董事長要善用資本市場的力量，壯大自己的實力；此次他第三度造訪時，雷虎股價已經漲到150元以上，市值超過250億元，雷虎已經成為台灣無人機產業第一家最具代表性的企業，台中的工廠開闢出生產線，自動化設備生產無人機馬達，而雷虎也斥資7億多買下嘉義大埔美的廠房，可見看出股價上漲帶給雷虎很大的助力。

對於遙控飛機起家的雷虎在無人機產業有一席之地，謝金河對比，日韓的軍工產業大好，已成為國家支柱產業，如日本三菱重工股價從2180日圓漲到14050，一拆10，又漲到4699日圓，股價漲20幾倍，另外IHI，川崎重工，股價都大漲；南韓軍工產品出口則超過百億美元，已是全球第八大國防軍工產品出口大國。他進一步說，而台灣的國防預算支出，除採購武器，其實也在培養在地產業及供應鏈，傳統產業在找出路，軍工產業也是一條寬闊的路，正如雷虎逐漸蛻變成無人機重要產業成員，「在野黨一聽軍購，不分清紅皂白一律封殺，其實也殺了台灣的產業！可惜了！」

更多風傳媒報導

