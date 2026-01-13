雷虎奮起股價3年暴增逾5倍！謝金河批在野黨：擋軍購，也殺了台灣產業

財經中心／施郁韻報導

財信傳媒董事長謝金河痛批「在野黨一聽到軍購就一律封殺，其實也殺了台灣的產業！」（圖／資料照）

財信傳媒董事長謝金河指出，三度造訪雷虎，見證其從遙控飛機大廠轉型為台灣無人機最具代表性企業，市值也突破250億元，痛批「在野黨不分青紅皂白，一聽到軍購就一律封殺，其實也殺了台灣的產業！」

謝金河在臉書以「擋軍購，也擋了產業！看到雷虎的奮起」為題發文，表示自己到台中工業區看雷虎，也是他第三次的造訪。第一次到雷虎，只是Showroom擺了幾台無人機，股價20、30元，是雷虎初試啼聲的時候。第二次再看雷虎，董事長陳冠如特別示範群飛，沒想到無人機飛不上去，宣告失敗，他也對雷虎留下不太好的印象，雷虎股價當時已經跑到5、60元，實力有一些上升。

廣告 廣告

謝金河說，他提醒陳董事長要善用資本市場的力量，壯大自己的實力。第三次再訪，雷虎股價已漲到150元以上，市值超過250億元，雷虎已經成為台灣發展無人機產業第一家最具代表性的企業。

謝金河表示，這次雷虎斥資7億多買下嘉義大埔美的廠房，而在台中工業區的工廠，這次闢出一條生產線，可以自動化設備生產無人機馬達，可以看出股價上漲帶給雷虎很大的助力。

謝金河說，雷虎就是從遙控飛機起家，沒想到今天能在無人機產業有一席之地。這也讓他想到日本，南韓的軍工產業大好，已經成為國家支柱產業，像日本的三菱重工股價從2180日圓漲到14050，一拆10，又漲到4699日圓，股價漲20幾倍，IHI、川崎重工股價都大漲。

謝金河表示，南韓軍工產品出口逾百億美元，已經是全球第8大國防軍工產品出口大國。台灣的國防預算支出，除了採購武器，其實也在培養在地產業及供應鏈，台灣的傳統產業正在找出路，軍工產業也是一條寬闊的路。

最後謝金河說，就像雷虎從遙控飛機的玩家，也許會逐漸蛻變成無人機重要產業成員。美國國防科技公司Anduril的創辦人拉奇（Palmer Luckey）就非常看好台灣有半導體，資通訊產業的好基礎，最有能力成為美國軍工產業的代工基地。謝金河也批評，「在野黨一聽軍購，不分青紅皂白一律封殺，其實也殺了台灣的產業！可惜了！」



更多三立新聞網報導

台股破3萬點後怎布局？謝金河提醒「2026兩件事不能做」：別唱衰台積電

台灣連鎖港式餐廳「宣告破產清算」 6間直營店全關、爆員工遭欠薪資遣

台積電老將竊2奈米機密案涉美國、輝達利益？前工程師曝3原因：恐很棘手

藍白硬闖反年改！退休公教錢沒變多 他吐槽翁曉玲修法又出包：忘填一事

