雷虎尾牙爆利多 無人機投產時程曝

為積極響應政府政策並強化「非紅供應鏈」的競爭優勢，雷虎已透過美國子公司及與當地廠商結盟，全力角逐美國政府標案。（圖／雷虎提供）

軍工股雷虎科技（8033）董事長陳冠如在尾牙接受媒體訪問時指出，為積極響應政府政策並強化「非紅供應鏈」的競爭優勢，公司已透過美國子公司及與當地廠商結盟，全力角逐美國政府標案。位於美國俄亥俄州的無人機零件廠預計於今年第2季投產，目標是讓美國無人載具市場的營收規模能與台灣市場並駕齊驅。

雷虎曾於2025年6月參與中科院「比武大賽」並展示水面無人載具，2026年則將全力爭取軍備局近5萬台的無人機標案。根據雷虎說法，軍備局規劃於2026年釋出5款、總數達48,750架的無人機採購案，總預算約500億元；此外，國防部亦預計釋出1,350艘無人艇訂單，市場規模上看百億至數百億元。

無人機由子公司第二季投產

據報導，雷虎總經理蘇聖傑在尾牙時分析，軍備局規劃的甲、乙、丙、丁、戊5款軍用商規無人機中，以甲款小型無人機需求最盛，而戊款則屬偵察型，雷虎計畫5款全數爭取。針對美國市場，蘇聖傑提到美國「無人機優勢計畫」約有10億美元商機，將由美國子公司或透過當地合作夥伴積極爭取訂單。

為支應擴張需求，雷虎規劃現金增資12億元。蘇聖傑指出，其中8億元將投入嘉義大埔美廠建設，專門生產爭取軍工標案所需的無人載具；2億元用於無菌包材廠，另2億元作為營運周轉金。公司計畫於今年2至3月送件，預計5月完成增資。在非軍工事業部分，其無菌包材廠生產的塑膠瓶蓋與瓶胚已鎖定國內知名超商及飲料大廠客戶，待增資完成後將再擴增產線，預期包材廠年產值將可望實現翻倍增長。

