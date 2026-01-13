雷虎急發重訊喊告 Cheap強硬回擊：已委託律師法院見

百萬網紅Cheap近期發布影片探討樂天集團經營狀況，片中提及雷虎科技公司疑似被特定股東當作「套利工具」。該公司12日傍晚發布重大訊息，嚴正駁斥影片內容，並表示法務部門已完成蒐證，將正式提告，以維護股東權益。對此，網紅Cheap今（13）日則強硬回擊，他已委託律師，「法院見」。

雷虎科技近年積極研發圖中的無人機，以及無人艇等。(圖/宋玉寧攝)

網紅Cheap昨天曾回應，「簡單說避重就輕」。他表示，「耐斯說：我們是發揮『善良管理人責任』，擋下是因為價格太貴、有風險。但我說的是結果論，因為耐斯一直擋，導致錯失壯大機會（大都會人壽、安泰銀案）。如果耐斯的決策這麼英明，為什麼股價和獲利會輸給同業，且安泰銀案後來法院判決程序合法，不就打臉了耐斯當時說『程序瑕疵』的理由」。

網紅Cheap表示，「耐斯說：我們都遵守《金控法》，資金調度是董事會通過的，你說我不出錢是『對法規無知』。但沒有說他們違法，我說的是『觀感難看』。他們完全沒有回答『為什麼大股東不拿現金出來增資？』這個核心問題，強調『用子公司減資合法』，不就是承認了他們確實是在『挖子公司的錢』」。

(圖/截自Cheap臉書)

網紅Cheap指出，「答非所問，我所有的資料都來自公開的新聞媒體，我影片都在講雷虎生技，不知道她說雷虎科技幹嘛」。

網紅Cheap今天進一步在臉書貼文，「我已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理。影片裡提到的增資、併購、績效，全部都是公開財報、新聞報導與法院判決，營運狀況本來就是可受公評的公共事務，不是發律師函就能叫人閉嘴」。

網紅Cheap最後強調，我會積極應訴，法院見。

