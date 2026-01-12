雷虎急發重訊！祭證交法喊告網紅Cheap 他火速回應了

知名YouTuber「Cheap」近期發布影片探討樂天集團經營狀況，影片中提及上市公司雷虎科技疑似被特定股東當作「套利工具」，引發雷虎科技強烈回應。今（12）日傍晚，雷虎科技發布重大訊息，嚴正駁斥影片內容，指出公司所有資金往來及股權變動均受監管機關監督，相關利益輸送指控屬惡意虛構，並表示法務部門已完成蒐證，將正式提告，以維護股東權益。

雷虎科技2米商用小船。（資料照／海巡署提供）

雷虎科技同時澄清，公司積極投入軍用與商用無人機及無人艇研發，多次通過國防部實測並參展國際展覽，技術實力有目共睹。公司批評影片創作者忽略研發長週期特性，以短期股價波動貶低員工努力，損害台灣國防自主產業形象。

對於影片中使用「掛了幾十年」、「多年虧損」等詞引發投資人恐慌，雷虎科技重申財務狀況依法公告、資訊透明，並提醒此類散布流言行為涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪。公司將對相關責任人提出刑事及民事訴訟，強調會透過法律程序追究到底。

YouTuber「Cheap」回應指出，影片內容皆引用公開新聞及重訊財報，並非捏造，主要針對耐斯集團經營決策及財務觀感提出評論，強調並未針對雷虎科技發表具體指控。

Cheap完整回應如下：

簡單說避重就輕

耐斯說： 我們是發揮「善良管理人責任」，擋下是因為價格太貴、有風險

但我說的是結果論，因為耐斯一直擋，導致錯失壯大機會（大都會人壽、安泰銀案）

如果他們的決策這麼英明，為什麼股價和獲利會輸給同業

且安泰銀案後來法院判決程序合法，不就打臉了他們當時說「程序瑕疵」的理由

耐斯說： 我們都遵守《金控法》，資金調度是董事會通過的，你說我不出錢是「對法規無知」

但沒有說他們違法，我說的是「觀感難看」

他們完全沒有回答「為什麼大股東不拿現金出來增資？」這個核心問題

強調「用子公司減資合法」，不就是承認了他們確實是在「挖子公司的錢」

答非所問

我所有的資料都來自公開的新聞媒體

我影片都在講雷虎生技 不知道她說雷虎科技幹嘛

