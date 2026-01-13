雷虎批影片「惡意虛構」 網紅Cheap：均引用公開資訊

台北市 / 綜合報導

以歷史解說及時事評論走紅的YouTuber Cheap，9日發布一則影片，其中提到「國票金控」，背後的股東「耐斯集團」涉嫌炒作雷虎科技的股票，拿公司的錢幫個人投資解套。雷虎科技12日發重訊澄清，表示影片內容惡意虛構，將對相關人士提告加重誹謗及違反證交法；而Cheap也透過PTT論壇回應，影片內容皆引用公開新聞及重訊財報，並未針對雷虎科技。

自殺無人機飛向天際，雷虎Overkill系列，2025年9月入選美國藍色無人機清單，得到競標美國高達十億美元的，「無人機優勢計畫」資格，除了無人機雷虎也發展無人艇，更在去年6月作為3家國內廠商之一，參與中科院的公開展示活動，過去每當有重磅軍事消息，雷虎股價就會跟著有波動。

以去年來說，7月國防部發表，軍用商規無人機採購計畫，總預算規模達500億，雷虎股價就從60元一路爬到120元，9月通過美國認證後，更是直接飆升到180元，實力堅強的軍工國家隊，如今卻被網紅影射是，特定股東的金融操作工具。

YouTuber Cheap說：「陳冠如先以個人名義投資雷虎科技，然後讓國票創投，用28.75元的高價進場接盤，這種先自己買，再叫公司高價買的操作，難免讓人想像，是不是拿公司的錢，去幫自己私人的投資解套。」

這段內容雷虎科技強烈反擊，12日甚至發布重訊駁斥，強調所有資金往來與股權變動，均受監管機關嚴格監督，影片內容裡提到的利益輸送情節，全屬惡意虛構，將提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，同時規劃民事求償。

Cheap則火速在PTT論壇回應，影片內容是引用公開新聞及重訊財報，且主要針對耐斯集團，經營決策提出評論，並未針對雷虎科技，YouTuber Cheap說：「說什麼叫中共閉嘴什麼的，這怎麼可能對不對，還是要認清現實啦，我們台灣就是，就這樣子，我們要低頭，我們不要挑釁中共嘛，不要動不動就請美國議長來台灣。」Cheap先前就曾因，兩岸爭議言論引發輿論，後續也得面臨隨之而來的官司求償，交由法院證明是非。

