雷虎控發布不實資訊喊告 Cheap反嗆「法院見」：不是發律師函就能叫人閉嘴

台北市 / 林彥廷 綜合報導

雷虎科技12日發布重訊指出，YouTube頻道「Cheap」近日發布之影片，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東之金融操作工具，並否定公司在無人機（UAV）領域之耕耘成果。此舉已嚴重損害公司之商譽及股東權益，將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。對此，Cheap今（13）日於臉書上回應，「我會積極應訴，法院見」。

Cheap表示，他已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理，影片裡提到的增資、併購、績效，全部都是公開財報、新聞報導與法院判決，營運狀況本來就是可受公評的公共事務，不是發律師函就能叫人閉嘴。Cheap提到，「至於那些高潮的側翼，先記到我的小本本，之後處理。」

