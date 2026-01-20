雷虎控「操縱股價」提告求償1億 Cheap嗆此地無銀三百兩：不因高額求償及濫訴退縮

Cheap回應雷虎科技提告。（翻攝自Cheap臉書）

百萬YouTuber Cheap（鄭才暐）日前上架標題為「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」的影片，內容提到樂天銀行股權結構及特定股東操作。雷虎科技上週發重訊後，昨（19日）正式對Cheap提起刑事告訴。今（20日）Cheap發布律師聲明回應，指雷虎科技的相關指控，看似嚇阻假新聞，實則為噤聲創作者的藉口，強調面對雷虎科技的高額求償及濫訴，他絕不畏懼。

Cheap今日下午在臉書回應，表示雷虎科技大動作告他「操縱股價」還求償1億元，實在令人不解「我能操縱股價，我還在這邊發廢文？」強調影片唯一提到雷虎科技之處，是在稱讚雷虎科技因軍工題材股價大漲，且繪圖把雷虎畫得超帥，結果對方說他「操縱股價」、「反對軍工國家隊」還要他賠1億。讓Cheap也好奇「我是怎麼操縱『向上操縱』？」

隨後Cheap附上律師聲明，表示據媒體報導，雷虎科技公司對本人提起刑事告訴並求償新臺幣1億元，然而本人對於雷虎科技公司因影片內容不符合公司之期待，即動輒以刑事告訴、高額民事求償之方式恫嚇自媒體影片創作者之言論自由，並再將「嚇阻假新聞氾濫」美化包裝為要求創作者噤聲之藉口，對此實深感遺憾。

本人再次強調影片內容均有所依據，並經過大量之公開資訊進行合理查證，並請雷虎科技公司再次並仔細觀看影片11分44秒開始處。

本人對於雷虎科技公司之敘述略為「雷虎科技公司之軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲」，可見影片內容從未對於雷虎科技公司未有任何負面之評論，然而雷虎科技公司仍堅持將莫須有之罪名加諸於本人之上，正所謂「此地無銀三百兩」，雷虎科技公司究竟欲透過訴訟達到何目的實令人費解。

更何況，雷虎科技公司發表之聲明不僅對於影片內容以穿鑿附會之方式解釋，更企圖操作輿論將本人扣上「反對軍工產業國造」之叛國形象，此行為已嚴重侵害本人及頻道之名譽及商譽。

因此，本人對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，雷虎科技公司既選擇以司法處理，本人必會積極應訴，一切交由司法定奪。

