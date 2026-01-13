雷虎控Cheap發布不實資訊將提告 本人發聲：真的沒講什麼

▲ 翻攝自 Cheap 臉書

台北市 / 林彥廷 綜合報導

雷虎科技12日發布重訊指出，YouTube頻道「Cheap」近日發布之影片，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東之金融操作工具，並否定公司在無人機（UAV）領域之耕耘成果。此舉已嚴重損害公司之商譽及股東權益，將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。對此，網紅四叉貓發現，Cheap雖然尚未在臉書回應，但本人則有在PTT上回文「簡單說避重就輕」、「其實真的沒講什麼」。

廣告 廣告

四叉貓表示，Cheap被雷虎科技提告，目前cheap尚未在粉絲團發表回應，不過他有在PTT股票版回應一篇，不知道這篇算不算正式回應。該則回文的開頭說「我是便宜，簡單說避重就輕」，並在結尾表示「我所有數據來源都是公開新聞和重訊財報，你們可以去看我影片，其實真的沒講什麼」。

雷虎科技聲明：

針對YouTube頻道「Cheap」近日發布之影片標題:樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射本公司（雷虎科技）淪為特定股東之金融操作工具，並否定本公司在無人機（UAV）領域之耕耘成果。此舉已嚴重損害本公司之商譽及股東權益，

本公司特此聲明如下：

一、嚴正駁斥「套利工具」之說，本公司專注本業經營本公司為台灣上市之合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。影片指控本公司涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構。本公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。

二、國防軍工成果不容抹黑

雷虎科技近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。影片創作者無視科技研發之長週期特性，僅以短期股價波動將本公司之努力簡化為「題材炒作」，此種論調不僅缺乏專業素養，更對台灣國防自主產業造成打擊。

三、財務資訊公開透明，勿散布流言觸法

本公司及子公司雷虎生技之財務狀況，均依規定定期公告。對於影片中使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等誇大不實詞彙，意圖製造投資人恐慌，本公司深表遺憾。

四、敬告相關人士：意圖影響股價而散布流言，已涉嫌違反《證券交易法》第 155 條第1項第6款之操縱股價犯罪。

因應措施:本公司致力於技術創新與股東價值極大化。對於網路上之惡意中傷，本公司法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益。

原始連結







更多華視新聞報導

議員批警抓酒駕搶錢、饒慶鈴「年輕警不受教」惹議 Cheap：快樂城市=允許酒駕？

桃園婦遭皮卡輾壓亡 未停讓駕駛辯「A柱擋到」 Cheap批：怪A柱比較好？

Cheap爆女車禍找關說害警記申誡 議員駁施壓

