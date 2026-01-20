雷虎提告求償1億 Cheap反擊「此地無銀三百兩」：必會積極應訴

台北市 / 林彥廷 綜合報導

雷虎科技12日發布重訊指出，YouTube頻道「Cheap」近日發布之影片，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東之金融操作工具，並否定公司在無人機（UAV）領域之耕耘成果。此舉已嚴重損害公司之商譽及股東權益，將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。而雷虎表示於19日提起刑事告訴，並求償新台幣1億元。對此，Cheap回應，雷虎科技公司既選擇以司法處理，必會積極應訴，一切交由司法定奪。

Cheap下午於臉書上發文表示，雷虎科技大動作說要告他「操縱股價」還求償一億元，「我能操縱股價，我還在這邊發費文？」Cheap指出，他影片唯一提到雷虎科技的地方，是稱讚他因為軍工題材股價大漲，還把雷虎畫得超帥！結果被稱讚的人說他「操縱股價」、「反對軍工國家隊」還要賠一億？ 他是怎麼操縱 「向上操縱」？

Cheap接著貼出聲明稿表示，據媒體報導，雷虎科技公司對他提起刑事告訴並求償新台幣一億元，然而他對於雷虎科技公司因影片內容不符合公司之期待，即動輒以刑事告訴、高額民事求償之方式恫嚇自媒體影片創作者之言論自由，並再將「嚇阻假新聞氾濫」美化包裝為要求創作者噤聲之藉口，對此實深感遺憾。

Cheap強調，影片內容均有所依據，並經過大量之公開資訊進行合理查證，他請雷虎科技公司再次並仔細觀看影片11分44秒開始處，他對於雷虎科技公司之敘述略為「雷虎科技公司之軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲」，可見影片內容從未對於雷虎科技公司未有任何負面之評論，然而雷虎科技公司仍堅持將莫須有之罪名加諸於他之上，正所謂「此地無銀三百兩」，雷虎科技公司究竟欲透過訴訟達到何目的實令人費解。

Cheap說，更何況，雷虎科技公司發表之聲明不僅對於影片內容以穿鑿附會之方式解釋，更企圖操作輿論將他扣上「反對軍工產業國造」之叛國形象，此行為已嚴重侵害他及頻道之名譽及商譽。

Cheap表示，因此，對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，雷虎科技公司既選擇以司法處理，必會積極應訴，一切交由司法定奪。

根據《鏡週刊》報導，雷虎表示，為維護廣大股東權益及公司聲譽，已於委託天衡國際法律事務所李秉錡律師發出正式聲明，針對YouTuber鄭才暐（CHEAP）散布不實訊息、混淆公司與他公司之情事，已提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償新臺幣1億元。

針對此次提告，陳冠如強調，委託專業律師提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償1億元，此舉並非報復，而是為了嚇阻假新聞氾濫，讓所有自媒體了解「影響力越大，責任越大」，同時籲請大眾重視資訊查證，讓台灣的網路環境更健康，那將是最大的正向影響。

雷虎希望能釐清影片背後的贊助廠商究竟是誰？是否有其他意圖？有助於釐清來龍去脈，更期盼此事能儘快落幕，讓雷虎能專注於產品研發與市場布局。

