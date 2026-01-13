雷虎提告！486曝官司地獄：可能破產、坐牢…Cheap這下沒死也半條命！

記者李鴻典／台北報導

雷虎科技12日發布重訊指出，YouTube媒體頻道Cheap近日發布影片「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射雷虎科技淪為特定股東的金融操作工具，嚴重損害公司商譽及股東權益。將對相關責任人提出刑事加重誹謗，及違反證券交易法告訴，並附帶民事求償。對此，電商企業家486先生直呼，Cheap 這次真的惹下大麻煩，這下沒死也半條命！

486先生直呼，Cheap這次真的惹下大麻煩，這下沒死也半條命！（圖／翻攝自Cheap臉書）

486先生說，看了一下事情源由，懶人包就是網紅Cheap最近發了一支影片，本來是在講樂天集團的經營問題，結果影片後半段突然攻擊無人機大廠雷虎科技。他除了用『掛了幾十年』、『連虧多年』、『富爸爸變窮酸吱』等強烈字眼形容攻擊雷虎外，最嚴重的是他影射雷虎是特定股東的金融操作工具，以及提到先個人買、再叫公司接盤這種利益輸送的情節。

雷虎隨即發布重訊，這在股市是非常嚴肅的事。486先生說明，公司指控網紅惡意抹黑，內容全是虛構，強調公司正派經營，資金與股權都受金管會監管。雷虎已經蒐證完畢，提出刑事加重誹謗以及違反證券交易法的重罪告訴。

「為何我說他這下不死也脫一層皮？」486先生指出，除非他能清楚舉證他的發言是有所本、有可靠的消息來源，否則面對刑事與民事的雙重夾擊，只要有一條敗訴，面對市值數十億的上市公司，那種以億為單位的民事鉅額賠償金，恐怕會讓他這輩子就此完蛋。更別說證券交易法這一條是 3 年以上 10 年以下的刑責，一旦坐牢，他這輩子就毀了。

雖然官司輸贏未定，486先生分析，這場仗肯定會有幾個 100% 出現的情況：

第一，這位網紅必須花大錢找頂尖律師。

一般的刑民事律師好找，一審費用可能十來萬。但要找一個精通證券交易法的律師專家，那個費用絕對不是這種等級。面對這種輸了就是地獄的官司，換做是我，砸鍋賣鐵也要找最厲害的律師保命，因為沒有退路。而這種頂尖律師就是一個字：貴。光是律師費，他就要先脫一層皮。然後他最大問題是就算有錢，但他不知道不認識這種專業的律師阿............

接下來是驚人的精神壓力。各位可能沒上過法院，這種地獄級的官司絕對不是半年一年能結束的。每天面對可能破產、坐牢的陰影，吃不好睡不著，這種壓力足以讓他崩潰。

486先生說，認為雷虎絕對會告到底，而且會請最強的法務團隊。因為雷虎是軍用商規無人機國家隊，這支影片不僅影響股價，更會動搖政府信任、國防部標案甚至是國外技術合作的誠信。

所以屁股想也知道，這已經升級到國家戰略產業的層次，為了向政府與合作夥伴自清，雷虎絕對會火力全開。「換做是我，絕對會開幹到底！」

「我要提醒大家，法院在審理這類案件時，會看一個人的影響力。Cheap 是百萬網紅，在法律上被認為擁有比一般人更高的媒體權力。因此，法官對他的查證義務要求會非常嚴格。如果只是聽聽網路傳言就拍片，這在法律上會被視為重大過失」。

以他人為師，486先生說，也要給大家幾個忠告： 在網路上發言一定要小心謹慎。 另外，一個人這一生一定要認識三師：醫師、律師跟會計師。

